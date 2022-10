Gică Hagi, nemulțumit după FC U Craiova – Farul 1-2: „Nu am fost cei care eram înainte! Mă bucură doar punctele”

„Regele” a recunoscut că oltenii au dominat meciul și că au ratat mai multe ocazii din care puteau egala, fiind mulțumit doar de scorul final.

Gică Hagi, nemulțumit după FC U Craiova – Farul

Gică Hagi a fost supărat la finalul meciului , recunoscând că doar scorul îl mulțumește, nu și felul în care au fost dominați elevii săi în a doua repriză:

„Luăm lucrurile pozitive, rezultatul e excelent pentru noi, puterea de a reveni de la 1-0 în deplasare. Am arătat că știm să luptăm, portarul a făcut un meci mare, mă bucur pentru el.

Eu cred că am fost dominați, ei au avut multe ocazii și am avut șansă. Se poate spune orice, eu văd doar meritul că am revenit și că am luat cele trei puncte, în rest felicitări Craiovei. Din păcate, noi nu am fost cei care eram înainte”.

„Am luat prea multe puncte azi!”

și a spus că echipa sa a plecat cu prea multe puncte de la Craiova, gândindu-se la titlu, dar avertizându-și elevii că trebuie să joace din nou bine, altfel vor rata obiectivul:

„Noi băgăm tineri, avem de unde. Printre performanță și rezultate, vor intra și ei ușor, ușor în echipă. Nu mă gândesc la obiectiv, vrem să intrăm în play-off și să ne luați după în calcul. Dar nu cum am jucat în seara asta, cred că am luat prea multe puncte azi.

Am vorbit cu băieții acum să vorbim doar de lucruri bune și să încercăm să fim cei care eram înainte. Proiectul nostru e să avem un centru de juniori, de unde să scoatem jucători și să ne ajute”.

„A jucat un băiat de 2007, trebuia, vedeți că scot din când în când câte ceva. O să continuăm așa!”, a mai spus Gică Hagi la finalul meciului.