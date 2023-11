Gică Hagi pune tunurile pe Feşnic după ce a văzut “roşu”: Atâta aroganţă… Ei sunt şefii, protagoniştii, dictează rezultatele”

. Sibienii au egalat în prelungiri prin Alhasan, iar după meci, , care i-a arătat imediat cartonaşul roşu “Regelui”.

Gică Hagi pune tunurile pe Feşnic după ce a văzut “roşu”: “Atâta aroganţă. Atât de plin de el”

După meci, Gheorghe Hagi a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic şi a declarat că a vrut să iasă în evidenţă în acest meci, să fie protagonist. “Regele” i-a cerut explicaţii pentru un fault care nu a fost acordat la faza premergătoare golului egalizator şi susţine că pentru acest lucru a fost eliminat:

“În fotbal sunt momente şi momente. Nu gestionăm bine lucrurile, cu toate că jucăm bine până în minutul 65. Eu nu cred că trebuie să vorbim despre echipa noastră. Trebuie să vorbim despre domnul arbitru.

M-am dus la el să îl întreb de ce nu a dat fault. Că tot avem VAR. Că a fost fault, chiar dacă jucătorul nostru a avut mingea. Mi-a dat direct “roşu”. Nu se poate, atâta aroganţă. Atât de plin de el.

“Ce bine se vede că i-ai dat roşu lui Hagi. Te văd şi cei de la Cluj”

N-avem voie să facem nimic, să întrebăm nimic. El să se comporte de o asemenea aroganţă, să iasă în evidenţă la final. E 100% fault. De ce n-au dat cei de la VAR? Ce să explice cei de la CCA?

Din faza aia am luat gol. Am pierdut punctele. Ce scuze să mai găsim. Avem patru meciuri acasă, patru egaluri. Ceva nu funcţionează, e clar. Cu UTA am jucat bine, am revenit. O să analizăm. Aşa e fotbalul.

Ce să mai zic? Ce putem să vorbim despre altceva decât arbitraj? Când iese protagonistul din nimic…. Ce bine se vede că i-ai dat roşu lui Hagi. Te văd şi cei de la Cluj. De ce nu dai fault? Este prea clară.

Atât de clar a fost faultul la Larie… Este fault. A lăsat avantaj, dar s-a pierdut mingea. Revii şi dai fault, mai ales că ai VAR. Dar dacă aşa înţeleg eu fotbalul? Trebuie să găsim soluţii, să ne revenim şi să jucăm.

“I-am zis câteva lucruri, dar chiar aşa, să tac din gură? Puţin respect…”

Trebuie să joci 90 şi ceva de minute fotbal, nu doar 60. Să ai puterea să joci până la final, aşa cum am făcut anul trecut. Când ai putere mentală, câştigi. Dacă nu, nu. Putem vorbi de foarte multe lucruri, dar sper să strângem rândurile.

Iar al doilea motiv. Cei care vin de pe bancă, nu aduc ceva în plus. Şi nu e bine. Trebuie să aducă prospeţime fizică, tactică. La cald le-am spus şi eu aceste lucruri. Dar azi, doar arbitrul ştie ce-a gândit.

Apoi i-am spus şi eu una. Atât de arogant eşti cu mine. El mi-a spus: “La revedere!”. I-am zis câteva lucruri, dar chiar aşa, să tac din gură? Puţin respect… Nu. Nu avem voie, ei sunt şefii, protagoniştii, ei dictează rezultatele. Noi trebuie să stăm drepţi”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.

“Ar fi minunat să ne calificăm. Ne lipseşte o calificare, succesul, victorii mari, meciurile mari. Cu toţii ne dorim acest lucru, nu este deloc uşor. Sper să fie inspiraţi, să facă ce trebuie. Dacă se califică, meritul este total al lor”, Gheorghe Hagi despre calificarea la Euro 2024