Gică Hagi, reacție surprinzătoare după plecarea lui Aioani la Rapid: ”Are multă experiență”

Pentru Farul Constanța urmează o nouă partidă cu o echipă din Craiova, după victoria de la Universitatea, din etapa trecută. De data aceasta, Hagi este pregătit să învingă pe teren propriu pe FCU Craiova 1948, formația lui Adrian Mititelu, vineri, 26 ianuarie, de la ora 20:00.

Gică Hagi, reacție surprinzătoare după plecarea lui Aioani la Rapid

La fel ca în Oltenia, Hagi speră că va reuși să învingă în tentativa de a prinde play-off-ul. ”În primul rând, anul a început foarte bine, am avut o deplasare foarte grea la Craiova, unde cred eu că echipa am arătat că am făcut pregătire bună, am făcut foarte bine că am rămas acasă, clima a fost mai grea.

Cred că am făcut bine, s-a văzut pe teren, echipa a arătat bine, am câștigat într-o deplasare foarte grea, adversarul era foarte bun. , acasă, sperăm la meci total diferit. Cu un adversar la fel de talentat și de valoros, care are foarte mult talent, dar meci care suntem acasă și va fi puțin diferit, în sensul de a controla ritmul și intensitatea jocului.

Știm că va fi foarte greu, eu sunt încrezător în potențialul echipei, sperăm în revenirile lui Budescu și Grameni, care revin după cartonașe galbene. Să fim mai compleți, să avem alternative”, a explicat Hagi pentru Farul TV.

Gică Hagi are încredere foarte mare în Alex Buzbuchi

Legat de plecarea lui Marian Aioani la Rapid, Gică Hagi i-a urat succes portarului, însă are mare încredere că Alex Buzbuchi va securiza buturile în etapele rămase din sezonul regulat și, speră el, în etapele din play-off, unde lucrurile vor fi mult mai grele.

”Legat de plecarea unor jucători, anumitor jucători, care vin, care pleacă, cred că nu e primul portar pe care l-am vândut, am fost foarte mulțumiți de Marian, ne-a ajutat foarte mult, am avut dreptate când am zis de el că am luat portar foarte talentat și foarte bun, am ieșit campioni cu el, fiecare jucător își dorește să fie mai bine, noi avem limitele noastre, deocamdată Farul, avem anumite limite care sunt și care le știți. Legate de bani, de puterea pe care poți să o ai.

Dacă aceasta a fost cererea, piața îți dă valoarea și prețul care există, chiar dacă noi voiam să luăm mult mai mult, e cea mai bună ofertă care a fost pe piață, de acolo bineînțeles că am dat curs, Marian a făcut sezoane foarte bune la noi, am ieșit campioni, are nevoie de o provocare, ceva mai puternic.

Buzbuchi are multă experiență și mereu când a jucat a făcut-o foarte bine. În plus mai avem și alți portari în Academie, dar și alții împrumutați și probabil unul dintre aceștia va reveni. Experiență are, încredere totală în el, a debutat la 19 ani în Divizia A, cum să nu joace la 30. A fost înțelegător, e portar foarte bun, bineînțeles că și Mușat o să vină, să-l vedem și pe el. A apărat cu Galatasaray amical, a apărat foarte bine. Are nevoie de o motivație”, a explicat Gică Hagi.

Contează foarte mult cum termini, toate meciurile sunt grele, am demonstrat că știm să jucăm și ne plac genul ăsta de meciuri. Mă bucur că Mutu s-a întors acasă, e antrenor tânăr, reprezintă ziua de mâine, o să vedem. Ne vom întâlni la moment dat, sper să câștigăm.