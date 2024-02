Gică Hagi și-a criticat jucătorii după Farul – Dinamo 0-2! Un singur fotbalist a scăpat: ”Pe el chiar l-am felicitat”

”Marinarii” pe teren propriu partida împotriva ”lanternei roșii” și au ratat o ocazie foarte mare de a face un pas important pentru consolidarea locului de play-off.

Gică Hagi și-a criticat jucătorii după Farul – Dinamo 0-2! Un singur fotbalist a scăpat

La finalul întâlnirii Farul – Dinamo 0-2, care a închis etapa a 25-a din SuperLiga, managerul Gică Hagi a tunat și a fulgerat la adresa propriilor jucători, considerând că aceștia nu au mentalitate de învingători.

”S-a văzut că nu avem mentalitate. Suntem departe de ce vreau să construiesc! Sunt multe de zi. Chiar dacă am fost răcit, am venit și am stat cu ei. Le-am zis să fie serioși, să rămână cu picioarele pe pământ. Le-am zis că nu suntem dumnezei, nu suntem atât de mari încât să jucăm ca astăzi.

Nici colectiv n-am jucat bine, cam greu pentru unii. Individual sunt multe, dar pe astea le vom evalua. Trebuie să vedem unde mergem și ce trebuie să facem. O să încercăm să văd ce putem face. Nu putem merge în această direcție.

Am analizat înainte, le-am zis că sunt periculoși la fazele fixe, că sunt periculoși. Dar ce a fost prima repriză la noi? Nimic! Niște mingi trimise de nici nu înțelegeai unde ajung. Decarii… atacanții la fel, mijlocașii nimic. Trebuie să ai viteză, alt ritm de joc, de pasare. Am fost lenți, previzibili. Le-am atras atenția!”, a declarat Hagi.

Avertismentul lui Hagi pentru jucătorii săi

”Regele” a anunțat schimbări importante la Farul după acest eșec cu Dinamo și a mărturisit că singurul jucător care s-a ridicat la un nivel mulțumitor a fost căpitanul Ionuț Larie care are 37 de ani.

”Nu putem noi să avem un spirit mai bun decât Dinamo! Nu cred! Istoria arată altceva, ei acum trec printr-un moment mai dificil. Uneori poți, alteori nu. Dar trebuie să fii conectat și să ai determinare mereu. Și să ai viteză în tot ce faci. Nu doar la picioare, ci și mintea.

Trebuie să schimbăm ceva! E clar. Astăzi un singur jucător m-a mulțumit. Căpitanul echipei, Larie, a făcut totul foarte bine! Asta la 37 de ani. A pasat bine, a încercat, a luat mingi. Pe el chiar l-am felicitat. Trebuie să încerci. Restul au rămas datori 100%”, a încheiat Gică Hagi.

Un s-a petrecut în ultimele minute ale jocului. Arbitrul Marcel Bîrsan a fost aproape de o eroare stupidă, însă a avut noroc cu VAR-ul care a intervenit imediat și a reparat gafa.