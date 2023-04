Gică Hagi ține pe toată lumea cu picioarele pe pământ: „Nu suntem favoriți!”. Analiza „Regelui” despre meciul cu FCSB. Video exclusiv

Gică Hagi și-a dezvăluit secretul de la Farul, în timp ce „marinarii” își continuă cursa spre titlu. și a prefațat derby-ul cu FCSB.

Gică Hagi prefațează FCSB – Farul: „Sunt favorite cele care și-au propus din prima zi să câștige campionatul”

Dacă Gigi Becali a pus presiune pe jucătorii săi înainte de meciul cu Farul, Gheorghe Hagi face exact contrariul: „Pentru noi toate meciurile sunt foarte grele, pentru că am văzut că s-a scris acum că suntem favoriți. Nu, nu putem fi! Nu suntem încă în postura în care putem să spunem că suntem favoriți la câștigarea campionatului”.

„Regele” readuce în prim plan discuțiile de la începutul sezonului în SuperLiga și pune presiune pe FCSB și CFR Cluj: „Sunt favorite cele care și-au propus din prima zi să câștige campionatul. Noi am venit din spate, suntem acolo și ne vom lupta pentru a deveni cei mai buni. FCSB, CFR Cluj și Craiova. Ele trei au fost!

Noi cu Rapidul am venit din spate, am făcut lucruri bune, am avut o constanță foarte bună pe tot campionatul. În anumite momente cheie, am excelat și avem doar trei înfrângeri în tot campionatul”, a mai punctat Hagi, la .

Gică Hagi: „Noi am avut constanță din prima etapă și de-asta suntem pe primul loc!”

Gheorghe Hagi știe care a fost principalul atu al lui Farul în acest sezon de SuperLiga: „Am marcat multe goluri, am primit puține. Acum luăm mai multe, dar nu e important pentru că marcăm în continuare. Noi am avut constanță din prima etapă și de-asta suntem pe primul loc”.

Antrenorul liderului a vorbit și despre doi jucători pe care a reușit să îi revitalizeze: Și Nedelcu și Băluță au lipsit un-doi și au fost și anumite probleme și accidentări. Mai ales Nedelcu. Să joci pe poziția de mijlocaș. El înainte juca fundaș central, ceea ce eu cred că nu e niciodată. Poate să joace 20-30 de minute, dar postul lui numărul unu e mijlocaș defensiv și așa l-ați cunoscut cu toții și a ieșit în Divizia A”.

Hagi știe cum ar trebui să arate relația antrenor-jucător: „Cred eu că a avut și el momente și are nevoie de timp ca să revină la ce era înainte. Mie-mi place să am un raport direct cu jucătorul, ca în familie. Îi spui copilului în față dacă vezi niște lucruri. Până la urmă nu poți să le ocolești, dar le spunem noi intern între noi.

Pe urmă el trebuie să se schimbe, să vadă și el. Jucătorul mare e cel care-și face autocritica și să învețe, nu doar antrenorul să vină și să fie un concurs între care are dreptate mai mult. Trebuie să fie o comunicare și un dialog foarte bun și jucătorul să se schimbe.

