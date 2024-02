Gică Hagi, tot mai dese semnale despre situația financiară dificilă de la Farul. Dezvăluiri reale din interior

Farul Constanţa a câştigat titlul în 2023 şi după un start excelent în acest an se apropie cu paşi repezi de play-off. , întrerupând o serie de patru victorii la rând ale liderului.

Gică Hagi, tot mai dese semnale despre situația financiară dificilă de la Farul: “Îşi doreşte să realizeze mai mult”

În ultimele săptămâni, , despre dificultăţile financiare ale echipei sale şi despre faptul că este foarte greu să atragi surse de finanţare, care să ajute Farul să devină o forţă.

Ciprian Marica, acţionar la Farul Constanţa, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Gică Hagi are ambiţii mari şi vrea să îşi poată păstra jucătorii, dar în acelaşi timp situaţia financiară este excelentă, clubul fiind pe profit de 7 ani:

“El vrea să aibă o echipă competitivă. Îşi doreşte să realizeze mai mult. Să se lupte şi să câştigă campionatul an de an, să poată să îşi păstreze jucătorii… Să o iei de la capăt an de an e obositor.

E frustrant. Nu este uşor. Îmi imaginez că munca o duci la un anumit nivel. Şi când trebuie să o iei de la capăt, e greu. Suntem foarte bine (n.r. din punct de vedere financiar). Am ieşit pe profit şi anul trecut.

“Suntem pe profit de şapte ani de zile. Repet, anul ăsta vom fi şi mai bine”

Anul ăsta suntem mai bine ca anul trecut. Anul trecut am ieşit pe profit, chiar dacă mic. Veţi vedea, e mai puţin de 1 milion de euro. Dar chiar şi aşa, club din România pe profit e mare lucru.

Nu de ieri de azi, de şapte ani de zile. Le reinvestim dividendele. Facem o bază frumoasă la Ovidiu. Vă invităm la inaugurare. O să vedeţi ceva ca afară. O să ne aliniem şi va fi ca afară.

Va fi una dintre academiile care se poate bate cu cele de afară. Suntem pe profit de şapte ani de zile. Repet, anul ăsta vom fi şi mai bine. Eu aşa sper. Cred că da”, a spus Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

Farul Constanţa a vândut şi în această iarnă de 3,2 milioane de euro. Enes Sali a fost cedat în MLS pentru 2,8 milioane de euro, în timp ce Aioani a semnat cu Rapid pentru 400.000 de euro.

