Gică Popescu, interviu despre provocările fotbalului de după pandemie: “Era traumatizant pentru jucători!” Care sunt temerile președintelui de la Viitorul. Exclusiv

Gică Popescu este protagonistul din episodul 9 a seriei de interviuri “Liga 1 după pandemie!”. Președintele Viitorului a dat un interviu pentru FANATIK și spune că principala temere este cea a accidentărilor, pauza avută de jucători fiind prea mare și de pregătire, insuficientă, doar patru săptămâni de antrenamente.

“Am văzut un raport cu ceea ce s-a întâmplat în Germania. În primele meciuri desfășurate de nemți, accidentările au crescut cu 240%”

Oficialul consideră că pregătirile ar fi putut începe mai devreme în condiții de siguranță și a dat ca exemplu șantierele pe care s-a muncit non-stop în perioada pandemiei. Președintele Viitorul spune că pentru jucători a fost traumatizant să fie nevoiți să stea două săptămâni doar în camere și să mânănce din caserolă. Deși Viitorul este pe primul loc în play-out, Gică Popescu îndeamnă la prudență și consideră că echipa nu este încă salvată.

Domnule Popescu, ați declarat în repetate rânduri că vă îngrijorează perioada mică de pregătire până la începutul campionatului…

– Eu consider că pentru a ajunge la o formă fizică bună este nevoie fix de aceeași perioadă cât au stat și în vacanță. Dacă au stat în vacanță două luni de zile, fix două luni de zile au nevoie să se pregătească. Interval de timp pe care nu îl avem. Este lucrul de care mie îmi este cel mai frică acum, la început de sezon. Am văzut un raport cu ceea ce s-a întâmplat în Germania. În primele meciuri desfășurate de nemți, accidentările au crescut cu 240%.

“Eu am sperat și sper ca primele trei etape să se desfășoare la o săptămână. Asta pentru că în perioada dintre meciuri să poți să te antrenezi”

Deci, potențialele accidentări rămân cea mai mare temere…

– De asta îmi e cel mai frică. Nu numai de noi, de toate echipele. Dacă există vreun club care “a furat startul” și s-a pregătit mai dinainte, probabil că acelora le convine, dar echipele care au respectat această stare de urgență, stare de alertă, eu cred că au nevoie de două luni de pregătire ca să revină la situația de dinainte.

Mai văd o problemă la ceea ce spuneți dumneavoastră. Vor urma meciuri din trei în trei zile…

– Cu siguranță. Eu am sperat și sper ca primele trei etape să se desfășoare la o săptămână. Asta pentru că în perioada dintre meciuri să poți să te antrenezi. Să ridici nivelul de pregătire astfel încât să ajungi într-o formă fizică acceptabilă. Se pare că nu va fi așa.

“Să stai în cantonament, să mănânci la caserole, să nu poți să cobori în holul hotelului și să stai în cameră este traumatizant”

Din punct de vedere mental, jucătorii vi se par în regulă după această pauză?

– Nu trebuie să ne raportăm doar la jucători. Gândiți-vă cum am fost fiecare dintre noi în cele două luni de pauză. Când am ieșit eram “Wow”, super fericiți cu toții. Să putem să ieșim din casă. Ceea ce au simțit și jucătorii. Plus că ei au avut încă două săptămâni de cantonament, ceea ce este super frustrant pentru ei. Să stai în cantonament, să mănânci la caserole, să nu poți să cobori în holul hotelului și să stai în cameră este traumatizant.

Înțeleg, în opinia dumneavoastră, că se puteau începe mai devreme antrenamentele?

– Vă spun eu. De exemplu, construcția stadioanelor nu s-a oprit niciodată.

Exact. Au fost publicate și poze…

– S-a muncit tot timpul, non-stop. S-a permis lucrul acesta, n-au fost oprite șantierele și nu a fost nicio infectare acolo. Dar, nu mai contează. Nu trebuie să ne mai raportăm la se putea face, ci trebuie să facem bine această perioadă scurtă de pregătire. Să ne rugăm să nu avem parte de accidentări, lucru pe care mine mă sperie și să putem încheia cu bine campionatul.

“În momentul în care ai pierdut două meciuri și contracandidatele câștigă, vin aproape și intri în hora retrogradării”

Vara asta se anunță foarte complicată. Sunt multe meciuri de disputat în acest sezon, va fi o pauză scurtă până la începutul sezonului viitor. V-ați gândit cum să gestionați?

– Nu există o variantă ideală la care să ne raportăm. Încercăm să facem lucrurile cât mai bine, să aducem jucătorii cât mai repede în formă sportivă, ne rugăm să nu fie accidentări. Vom vedea care va fi perioada dintre cele două campionate, probabil nu mai mare de 3 săptămâni, în care să încercăm să pregătim următorul sezon. Deocamdată nu ne gândim la următorul sezon. Fiind în play-out, ne gândim doar la meciurile care ne-au rămas. Dacă am fi fost în play-off ce se putea întâmpla? Nu puteam coborî mai mult de locul 6. Fiind în play-out, trebuie să fim foarte foarte atenți pentru că, în momentul în care ai pierdut două meciuri și contracandidatele câștigă, vin aproape și intri în hora retrogradării. De asta trebuie să fim foarte foarte atenți, încercăm să gestionăm cât mai bine această nouă situație.

Da, Viitorul este pentru prima dată în play-out…

– Este prima dată din istorie când echipa se află acolo. Și chiar dacă suntem pe primul loc în play-out, având aceste condiții speciale cu lipsa pregătirii, trebuie să gestionăm cât mai bine această perioadă. Apoi, în cele 3 săptămâni sau cât or fi de vacanță să pregătim noul sezon. Dar va fi un an greu, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga ligă.

24 de puncte are Viitorul în play-out

52 de ani are Gică Popescu

