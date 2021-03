Gică Popescu neagă orice tensiuni la Viitorul: „Avem un plan B dacă nu intrăm în play-off”

Președintele clubului FC Viitorul, Gică Popescu, neagă existența tensiunilor la gruparea de la malul Mării Negre și afirmă că patronul Gică Hagi are o relație foarte bună cu antrenorul Mircea Rednic.

Zvonurile că ”Puriul” ar urma să fie dat afară dacă ratează prezența în play-off s-au înmulțit în ultima vreme, iar tehnicianul s-a apărat și a dat vina pe alții.

Gică Popescu a precizat că plângerile lui Rednic cu privire la transferurile echipei dobrogene nu sunt fondate, toate fiind făcute cu acordul lui.

Tensiunile de la Viitorul, negate de Gică Popescu

Acum, Gică Popescu a ieșit din nou în față, de această dată pentru a nega tensiunile existente la Viitorul și pentru a anunța că nu se pune problema despărțirii de Mircea Rednic.

”Lucrurile nu sunt deloc tensionate. În momentul în care apare un iz de tensiune, imediat puneţi paie pe foc. Niciodată, Gică ”(n.r. – Hagi) nu a fost în contradicţie cu Mircea (n.r. – Rednic), indiferent ce decizie s-a luat. Niciodată nu am făcut vreun pas fără să îl întrebăm pe Mircea”, a declarat președintele Viitorului la Telekom Sport.

”În momentul în care am pierdut acasă cu Voluntari şi era periclitată oarecum, cum este şi acum, prezenţa în play-off, ne-am întâlnit eu, Gică, Mircea şi Zoli şi am făcut un plan B, pentru cazul în care nu reuşim să intrăm în play-off, să avem un plan B. Repet, împreună cu Mircea. Noi am prezentat anumite situaţii şi Mircea trebuia să le aprobe”, a continuat el.

Gică Popescu încă mai speră la play-off

”Noi avem cinci finale de jucat. În momentul în care nu vom reuşi să câştigăm un meci, şansele noastre vor fi aproape inexistente. Deci avem cinci finale, pe care le vom lua ca atare, meci cu meci. Avem 90 de minute, le rezolvăm, mergem la următoarea finală şi tot aşa, până când matematica nu ne va mai permite să sperăm la play-off.

Eu unul cred că mai putem să intrăm în play-off. Nu a atins obiectivul. Ce, anul trecut l-am atins? Avem un plan B pe care l-am făcut cu Mircea. Nu am spus, ok, este greu de atins obiectivul, ne întrerupem colaborarea.

Ne-am aşezat toţi patru şi am zis, ok, s-ar putea să nu putem să intrăm în play-off, planul B este acesta. Şi am făcut un plan B. Dar deocamdată nu îl luăm în considerare”, a încheiat Gică Popescu.

