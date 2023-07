Gică Popescu, reacție fermă după Farul – Sheriff: „Trebuia să fie 3-0!”

Președintele campioanei României consideră că scorul putea să fie 3-0 în favoarea „marinarilor”, ținând cont de ratările din prima repriză ale lui Adrian Mazilu, despre care a spus că are oferte, însă că nu este nimic concret.

Gică Popescu, reacție fermă după Farul – Sheriff

Gică Popescu a avut o reacție fermă la finalul confruntării dintre , fiind de părere că echipa sa putea să se impună mult mai clar: „În puținul timp avut la dispoziție am reușit să câștigăm. Mergem acolo cu speranța calificării, pentru că este ceea ce ne dorim.

După Supercupă am spus că e nevoie de timp, că jucătorii trebuie să se antreneze, să aibă ritm de joc, să avem două echipe pe care să le folosim în campionat și în cupele europene”.

„Știam că așa va fi, trebuie să fii pregătit când joci în cupele europene. O victorie nu e un miracol, e un lucru normal. Trebuia să batem 3-0.

Nu vom putea juca la Constanța în play-off și am primit ok-ul din partea ministerului Apărării ca să jucăm în Ghencea”, a mai spus Gică Popescu la finalul meciului.

„Ne niciun pericol în deplasarea de la Tiraspol!”

Gică Popescu a continuat și a spus că și caută să facă performanță, vorbind și despre meciul retur cu Sheriff, care se va juca la Tiraspol, după decizia UEFA.

„Ne-am dori ca Mazilu să plece, dar nu există nimic concret, am negociat săptămâna trecută cu două cluburi. Dorința lui e să facă performanță, e foarte motiva, e tânăr, are 17 ani, are timp destul.

UEFA a decis să jucăm la Tiraspol și asta înseamnă că nu e niciun pericol în deplasarea noastră acolo”, a mai spus președintele campioanei României.

„M-am bucurat mult de victoria colegilor mei, au jucat foarte bine. Va fi un meci dificil acolo la Tiraspol, dar am încredere în băieți că vor reuși să se impună!”, a spus și Alexi Pitu, fostul jucător al Farului, prezent în tribune la meciul cu Sheriff.