Gică Popescu recunoaște meritele lui Edi Iordănescu: „Asta e echipa națională!”

Fostul internațional a spus și că nu mai contează cum au fost obținute alte victorii, ci faptul că au fost obținute și că au ajutat la calificarea pentru turneul final din Germania.

Gică Popescu recunoaște meritele lui Edi Iordănescu

Gică Popescu îi recunoaște , după ce România s-a calificat la EURO 2024 de pe primul loc în grupă: „Aşa cum mergeau lucrurile la un moment dat, mă refer la meciul cu Elveţia, meciul de acasă cu Israelul, când evoluţiile nu au fost reuşite, era greu să ne gândim la calificare.

ADVERTISEMENT

La returul cu Israelul echipa noastră a arătat prima oară ca o echipă valoroasă. Am avut atitudine de echipă mare, dar ce m-a surprins a fost revenirea după golul primit în minutul 2. Am reacţionat foarte bine, am marcat şi lucrul îmbucurător a fost că şi după 1-1 am jucat la fel.

Am arătat foarte bine, am avut foate multe ocazii. M-aş bucura să văd că meciul cu Israelul e un punct de plecare. E o performanţă calificarea la un turneu final”.

ADVERTISEMENT

„Am confirma cu Elveţia ceea ce ne-a fost greu până acum să spunem, că suntem o echipă valoroasă Cred că elvețienii au supărat pe cineva sus, pentru că nu le-au intrat golurile nici în seara asta și nici în meciul tur.

E un rezultat mare, un rezultat muncit, cu un Horațiu Moldovan în zile mari, care a scos tot ce putea să scoată. O victorie e o victorie, indiferent cum e obținută. Asta e echipa națională. Oamenii erau dornici să obțină o calificare.

ADVERTISEMENT

Cred că e prima dată în istoria echipei naționale când se face o astfel de festivitate. E o manifestare de bucurie, care se face la câștigarea unui trofeu important”, a mai spus Gică Popescu, la TV .

„Ușor, ușor vine încrederea!”

„E minunat că s-a pregătit o astfel de celebrare. Ținând cont că nu ne-am calificat de opt ani de zile e normal. Ținând cont de grupă, dacă nu ne-am fi calificat, ar fi fost dramatic.

ADVERTISEMENT

Am jucat prost până la meciul cu Israel, unde s-a făcut declicul și așa am obținut și victoria în seara asta. Toți merită felicitări, sperăm să rămânem la acest nivel.

Ce ne va aștepta la EURO va fi mult peste ce a fost acum la EURO. Să nu ascundem felul în care ne-am calificat, dar toate aceste lucruri fac parte din sport”, a .

„E greu să te gândești că poți câștiga la un anumit moment grupa. Când am văzut o Elveția debusolată, am spus că de ce nu putem obține mai mult și am terminat pe prima poziție în grupă.

Ușor, ușor îți vine încrederea. Sper să se întâmple la fel cu această națională. Sper să încerce să țină acest nivel, cum s-a întâmplat și pe acest final de campanie”, a mai spus Gică Popescu