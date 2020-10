Gică Popescu știe când a luat coronavirusul: ”Am avut dureri groaznice de cap”

Gică Popescu a fost una dintre persoanele din sportul românesc care au avut COVID-19. Fostul fotbalist a vorbit despre momentul în care crede că a contactat virusul.

Popescu zice că doar o dată a lăsat garda jos în confruntarea cu virusul care a făcut ravagii: „Eu nu știu cum m-am infectat, pentru că am fost printre persoanele poate exagerat de prudente.

M-am certat cu toată lumea să purtăm măști, să avem dezinfectant peste tot, în mașină… Singurul moment în care am lăsat garda jos a fost când am plecat în Deltă cu câțiva prieteni și acolo cred…

Ce simptome ale bolii a avut Gică Popescu

Am plecat luni și joi noapte am avut dureri groaznice de cap, m-am trezit dimineață, am cerut unui prieten două pastile, am fost ok. Seara ne-a prins ploaia când am venit de la pescuit și noaptea am avut frisoane. Următoarea zi, m-au durut mușchii, începusem să tușesc și am zis «Nu mă simt bine, hai să mergem acasă!».

Aveam stări asemănătoare cu cele ale unei răceli. Sâmbătă și duminică am luat pastile de răceală cum face orice om. Luni, trebuia să fac testul, pentru că în primul rând simțeam eu că aveam stări care se asemănau foarte mult cu cele de COVID și plus că trebuia să fac testul alături de echipă. Seara, am primit rezultatul pozitiv, marți dimineața, am fost la «Matei Balș», am făcut analizele care au fost toate foarte bine. Pe computerul tomograf a iești o pneumonie în progres, dar a fost ușoară. Am stat încă cinci zile pe tratament”, a declarat Gică Popescu, la Marius Tucă Show.

După ce a scăpat de COVID-19, Gică Popescu s-a dus la sală: „În prima zi după ce m-am vindecat, m-am dus la sală și am zis… eu în mod normal fac cu 70-80-90 de kilograme greutate și am pus mâna pe greutăți. Nu puteam să le mișc! Eu credeam că revin la forma inițială și începusem să împing, să fac efort. Și cu bicicleta am transpirat incredibil. Eu, în mod normal, transpir după 20-25 de minute. În 5 minute, eram plin de sudoare și atunci mi-am dat seama că organismul nu e ok”, a adăugat fostul fotbalist.

Fostul internațional a scăpat de COVID-19

Gică Popescu s-a vindecat de coronavirus la sfârșitul lui septembrie. Fostul fotbalist a petrecut 10 zile în spital și a avut simptome numai în prima zi. Popescu a primit medicamentul Remdesivir.

Gică Popescu i-a criticat pe fotbaliștii antrenați de Mirel Rădoi după jocul pierdut de România contra Islandei, scor 1-2. Meciul cu nordicii reprezenta ultima șansă a ”tricolorilor” de a fi prezenți la EURO 2021.

Popescu și Dorinel Munteanu au fost oamenii cu golurile în ultimul joc dintre Islanda și România: ”Golul din Islanda l-am marcat cu capul după o centrare a lui Dan Petrescu. Am dat la colțul scurt. A fost o fază de joc lucrată. Dan a centrat bine pe lung și eu am lovit-o la colțul scurt. Sunt foarte încrezător într-o victorie, mare mare încrezător”.

