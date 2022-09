Giedrius Arlauskis, cel mai motivat jucător la derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova. Cum s-a stricat relația dintre el și Dan Petrescu

Portarul venit în această vară la Universitatea Craiova, Giedrius Arlauskis, a făcut deplasarea cu „Știința” la Cluj, pentru confruntarea cu trupa lui Dan Petrescu. Partida dintre cele două formații este programată duminică, de la ora 21:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

Giedrius Arlauskis este în lotul Universității Craiova pentru derby-ul cu CFR Cluj

, însă sunt încrezători că se pot întoarce cu cele trei puncte în Bănie. Universitatea Craiova vine după o victorie la limită cu Farul Constanța, scor 4-3, obținută pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Giedrius Arlauskis nu a făcut parte din lotul Universității Craiova, pentru confruntarea cu trupa antrenată de Gică Hagi. Acesta a privit partida din tribunele stadionului „Municipal” din Drobeta Turnu-Severin alături de Paul Papp, suspendat după cartonașul galben primit în minutul 24 cu FC Hermannstadt, scor 0-1.

Fostul portar al formației din Gruia, Giedrius Arlauskis, ar putea să fie surpriza pregătită de Mirel Rădoi pentru partida cu CFR Cluj. Lituanianul a făcut deplasarea cu avionul la Cluj și ar putea juca împotriva trupei antrenate de Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Astfel, Giedrius Arlauskis are ocazia să își ia revanșa în fața fostei sale echipe, CFR Cluj, de care nu s-a despărțit în cele mai bune condiții. Ultima sa apariție în poarta formației din Gruia a fost într-o victorie la limită cu Chindia Târgoviște, scor 1-0, pe 31.07.2021.

Giedrius Arlauskis, despre despărțirea cu CFR Cluj: „Eu am venit să îi ajut să câștige campionatul și ei nu s-au ținut de cuvânt”

După despărțirea de CFR Cluj, lituanianul a declarat că este nemulțumit că șefii feroviarilor nu și-au respectat promisiunile făcute în legătură cu achitarea unei datorii mai veche la ANAF. Ulterior,

ADVERTISEMENT

„Aproape că mă caută și Interpolul. E o poveste foarte interesantă. Când m-am întors de la Al-Shabab, când era Edi Iordănescu, am venit la CFR. M-au ajutat și ei, eram accidentat. Am venit, dar am pus o condiție, le-am zis că nu vreau banii. Noi eram plătitori de TVA la CFR Cluj

Aveam o datorie mai veche către ANAF. Când m-am întors la CFR am zis că nu vreau bani, dar să fie rezolvată problema cu ANAF-ul. Eram încă la Cluj înaintea scandalului. A venit o scrisoare de la ANAF, că am o datorie. Eram mirat pentru că Neluțu trebuia să achite. Eu am venit să ajut să câștige campionatul și ei nu s-au ținut de cuvânt”, spunea Giedrius Arlauskis.

ADVERTISEMENT

Giedrius Arlauskis vrea să câștige titlul de campion cu Universitatea Craiova: „Asta este dorința mea”

a scris istorie împreună cu CFR Cluj, formație cu care a cucerit cinci titluri de campion al României. În perioada petrecută în tricoul vișiniu, portarul lituanian în vârstă de 34 de ani a mai câștigat două Supercupe.

ADVERTISEMENT

Portarul a semnat un contrat pe un sezon cu Universitatea Craiova și își propune să termine sezonul 2022-2023 din SuperLiga pe prima poziție cu „Știința”. Acesta a cucerit șapte titluri de campion al României cu Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj.

„Am ales Universitatea Craiova pentru că vreau să rescriu istoria, să câștig campionatul cu patru echipe diferite. Asta este dorința mea, să vedem dacă putem să câștigăm. Sunt șanse mari să câștigăm campionatul. Este un club mare, care are suporteri și tradiție și nu a fost greu să aleg Craiova”, a declarat Giedrius Arlauskis.