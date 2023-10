Gigi Becali a ales postul pe care va juca Rotariu la FCSB: “De asta avem nevoie”

“Roș-albaștrii” l-au transferat liber de contract pe fostul jucător al celor de la Dinamo. Deși au trecut doar câteva zile de la venirea sa, suporterii s-au întrebat unde va evolua fotbalistul polivalent. Astfel, Gigi Becali a ales pe ce post va juca Dorin Rotariu la FCSB și a făcut un anunț public.

Gigi Becali a ales ce post va juca Rotariu la FCSB: “De asta avem nevoie”

Dorin Rotariu va evolua ca atacant la FCSB. Gigi Becali susține că acolo are echipa lui Elias Charalambous nevoie de fostul jucător al celor de la Dinamo. Totodată, finanțatorul “roș-albaștrilor” a declarat că Rotariu este pregătit să înceapă antrenamentele cu echipa.

ADVERTISEMENT

“Noi de asta duceam lipsă, de un atacant. Aveam prea multe ocazii și nu marcam. Atacant nu aveam. Acum, la fiecare meci o să marcăm câte 3-4 goluri. Și-a luat mașina, și-a luat apartamentul în primire. De joi va fi la antrenament”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Gigi Becali, declaraţii tari după transferul lui Rotariu la FCSB: “Îl urmăresc de mult timp! Nu ratăm titlul”

. Gigi Becali l-a adus în echipă pe jucătorul de 28 de ani pentru a aduce un aport ofensiv atât pe postul de extremă dreapta, cât și ca vârf împins. Latifundiarul din Pipera a dat declarații tari pentru FANATIK, după transferul fostului fotbalist din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, Becali a declarat că Dorin Rotariu este transferul de titlu al FCSB-ului. “Pe Rotariu îl urmăresc de foarte mult timp, mi-a plăcut întotdeauna de el, este jucătorul de care aveam mare nevoie pentru că îmi acoperă cel puțin două posturi, cel de atacant extremă dreapta și vârf împins.

O să vedeți că vom face performanță și vom merge împreună cu Rotariu spre titlu, anul ăsta nu avem cum să-l mai ratăm. Am făcut o echipă foarte bună și mă bucur că am rezolvat transferul, mai ales că e un fotbalist polivalent, care joacă aproape orice”.

ADVERTISEMENT

Viață grea pentru Dorin Rotariu la FCSB: “Acolo nu există răbdare”

. Fostul fotbalist este de părere că atacantul român va avea o perioadă grea la formația “roș-albastră”, din cauza presiunii pe care o va face Gigi Becali. Totodată, Balint susține că Rotariu este o soluție foarte bună pentru Elias Charalambous.

“Nu pot să zic că sunt fericit sau nu. Eu aș dori ca Dorin să aibă evoluții foarte bune, pentru că eu țin într-un fel la el. Eu am vrut să-l iau și la Vaslui, când am antrenat acolo cu Rotariu, dar nu am reușit, apoi am plecat. El a venit în fotbal ca un copil foarte talentat, promitea foarte mult. Am un regret că nu a arătat mai mult până acum, dar timpul nu este pierdut, are o vârstă bună de fotbal și poate își dă un restart la FCSB.

ADVERTISEMENT

E greu, că acolo nu există răbdare. Dacă nu va intra tare din prima, când va fi folosit, va putea avea probleme. E o echipă potrivită lui, pentru că e o echipă cu jucători tehnici, combinativi. El joacă bandă dreaptă sau atacant, sau chiar al doilea atacant. E un jucător care are niște execuții foarte bune. Are un picior stâng foarte bun, chiar cu capul. În dreapta, Miculescu și Băluță nu au dat satifacție, nici Octavian Popescu. Le mai trebuia un atacant lângă Compagno sau în locul lui.

Nu e genul Compagno, e mai mobil, mai tehnic. Nu are lovitura de cap a lui, dar simte golul. Eu vorbesc și din amintiri, el a mai avut probleme cu niște accidentări. Dacă e acela pe care eu îl știu, eu cred că FCSB va avea de câștigat. Nu știu dacă el va avea de câștigat. Aici și jucători buni au fost scoși din echipă.”, a declarat Gabi Balint, pentru .