și a povestit cum acesta i-a dat toți banii unui preot. Fostul președinte al LPF a fost impresionat de fapta pe care a făcut-o finanțatorul lui FCSB.

Gigi Becali a băgat mâna în buzunar și i-a dat toți banii. „Părintele a rămas fără cuvinte”

La MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a dezvăluit motivul pentru care a fost la palatul patronului celor de la FCSB. Fostul președinte LPF și a fost martor la cum acesta i-a dat toți banii din buzunar unui preot.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir susține că a fost un teanc de lei destul de mare, pe care i l-a dat părintelui fără să îl numere, iar acesta nu a avut prea multe cuvinte de spus după aceea.

“Mă duc la Gigi și vorbeam cu el. Erau vreo 4-5 pe la poartă pe acolo. Intră un popă și i-a explicat că are nevoie de bani. Gigi bagă mâna în buzunar și scoate un teanc de bani așa (n.r. mare).

ADVERTISEMENT

Îi spune ‘Părinte, pe ăștia îi am. Ia-i pe toți, nu știu dacă sunt cât ceri dumneata, dar nu mai am alții aici’. I-a dat toți banii și a plecat preotul. Era un teanc de lei, nu de euro.

Am rămas impresionat. E a doua oară când văd asta. Teancul era cât degetul meu de gros, cam așa. Părintele a zis mulțumesc și a plecat. Face mult bine, la multă lume. Degeaba zic ăștia că îl laudă Mitică Dragomir. Nu îl umflu, dar face multe lucruri bune”, a declarat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

“Îi mulțumea plângând”

Nea Mitică a mărturisit și o altă faptă bună făcută de patronul liderului din SuperLiga: “Eu nu prea mă duc pe acolo și dacă nu aveam o problemă de rezolvat nu mă duceam. L-a sunat o fată și auzeam.

A trimis-o în Albania la tatăl ei cred, că nu am înțeles prea bine. Dar fata îi mulțumea plângând la telefon și spunea ‘Vă mulțumesc pentru ajutor!'”, a mai spus Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir explicat de ce a fost la Palatul lui Gigi Becali

“Eu m-am dus, pentru că am avut două probleme cu el de rezolvat și le-am rezolvat imediat. Avem un drum comun între blocurile noastre, al meu și al fiicei lui, Alexandra. Eu sunt avansat cu blocurile mele.

Sunt aproape gata. Și vreau să facem drumul. L-am rugat să vorbească el (n.r. Gigi Becali) cu Vasi să facă drumul. Ca să putem să vindem tot, pentru că drumul are o importanță majoră. Asta a fost un aspect.

Al doilea. Am cumpărat acum vreun an de zile de la el 12.000 de metri pătrați. Am dat 4.000.000 de euro. Nu mi l-a dat în primire și nu mi l-a curățat. Banii i-am dat de un an. Mie trebuie să îmi dea terenul ca masa de biliard, pentru că așa scrie în contrat. Într-o săptămână o să fie gata. Și am terminat, atât” a spus Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Mitică Dragomir, despre fapta bună făcută de Gigi Becali