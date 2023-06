Gigi Becali a confirmat un transfer pentru sezonul viitor la FCSB: „Mai bine îl iei liber, nu?”. Cine e jucătorul pe care îl vrea. Video

, iar patronul FCSB a dezvăluit care ar putea fi primul transfer al vicecampioanei României.

Gigi Becali, încă o dată fanul lui Dinamo: „Am avut un interes!”

Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie pentru că Dinamo promovează în SuperLiga și : „Eu am ținut cu Dinamo la promovare. Am avut un interes. E un milion de euro în plus doar din bilete!”.

Omul de afaceri a lăsat însă de înțeles că și-ar dori ca FC Argeș să retrogradeze și dintr-un alt motiv. Ar putea fi vorba de transferul lui Arnold Garita: „Și mai este un interes pe care nu vi-l pot spune acuma. O să vi-l spun peste 2-3 săptămâni. E vorba de un jucător. Nu știu, nu, mă, nu!”.

Patronul FCSB nu e însă deloc impresionat de Ghezali, care a bătut-o de unul singur pe FC Argeș: „Ce Ghezali?! Cine-i ăsta?! Hai, mă, ce crezi că eu stau să mă uit la Dinamo? Nu mă uitam eu să văd ce joacă Dinamo, Doamne ferească! Bă, tată, aveam un interes: banii, dar mai era și ăsta”.

FANATIK SUPERLIGA

Gigi Becali vrea să îl ia gratis pe Garita de la FC Argeș: „Decât să dai 200.000 de euro”

Arnold Garita a văzut cartonașul roșu în meciul cu Dinamo, iar pentru camerunez meciul de pe Arena Națională ar putea fi ultimul în tricoul „alb-violet”: „Un milion de euro în plus din bilete! (n.r. Garita vine liber dacă retrogrează FC Argeș) Nu știu tată, e posibil și asta, nu mai țin minte. Da, mă, tată, e și ăsta un interes! Adică decât să dai 200.000 de euro, îl iei liber, nu?! Asta contează”.

Gigi Becali a dezvăluit și cu cine crede că se bate FCSB la titlu în SuperLiga: „Dar nu mă interesează Dinamo și Rapid. Singura echipă de care mi-e teamă este Farul. De fapt Craiova și dup-aia Farul! Nu știe, dacă se califică în cupele europene și ia 7-8 milioane de euro, mi-e teamă și de CFR Cluj!

Ei nu mai sperie. Echipa pe care o văd eu la ora asta este Craiova, pentru că are jucători valoroși. Nu neapărat Mitriță, că nu vine el și face o echipă. Jucătorii sunt de calitate, e echipă valoroasă. Așa o văd eu, nu știu!”.

Arnold Garita e fanul patronului de la FCSB: „Un președinte minunat”

Atacantul lui FC Argeș a reușit 12 goluri și o pasă decisivă în 39 de meciuri și este evaluat conform Transfermarkt la 650.000 de euro. Vârful de 27 ani ar vrea să vină la FCSB: „Gigi Becali este un președinte minunat, cel mai mare din România! Uneori e minunat, alteori e nebun. Uneori te place, alteori nu. E un președinte nebun, dar îmi place de el. El îți spune ce gândește. Ai jucat ca un rahat, îți spune că ai jucat ca un rahat.

Nu îmi plac oamenii care nu îți spun în față lucrurile. Iar Becali îți spune în față: «Ai jucat ca un rahat azi, nu-mi mai place de tine!». De asta îmi place Becali, pentru că e sincer. Îi place de tine, îți spune în față, nu îi place, la fel. Dar e nebun, azi te place, mâine gata!”.

