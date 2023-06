Până să câștige titlul cu FCSB, . Patronul vicecampioanei României a câștigat nu mai puțin de 8 milioane de euro după ultima tranzacție din domeniul imobiliarelor.

Gigi Becali a dat o nouă lovitură în afaceri! Patronul FCSB s-a ales cu 8 milioane de euro

În 2021, Gigi Becali a cumpărat un hotel în stațiunea Venus de la malul Mării Negre de la Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu. După ce l-a renovat, , anunță profit.ro.

„Eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți. Cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el. Practic, l-am vândut deja”, era anunțul făcut de Gigi Becali, la finalul lunii aprilie.

Gigi Becali a achiziționat în 2019 Hotelul „Inter” care era deținut de Ioan Niculae. Ulterior, patronul FCSB a oferit cadou, fiicei sale, Teodora, hotelul de la malul Mării Negre. Acesta a fost redenumit „Becali”, însă latifundiarul din Pipera nu s-a arătat niciodată entuziasmat să conducă o afacere în zona de turism.

Gigi Becali, profit major după ce a vândut hotelul din stațiunea Venus

Gigi Becali a cumpărat hotelul de la Ioan Niculae în urmă cu patru ani pentru 6,8 milioane de euro. Astfel, familia Becali a ieșit în profit cu 1,2 milioane de euro. Imobilul din stațiunea Venus a fost ridicat în 1971.

Are 5 etaje, 92 de camere, două restaurante şi piscină exterioară. Hotelul „Becali” va fi redenumit în urma tranzacției: Carmen Internaţional. „L-am luat pentru familie mai mult. Nu mă interesează pe mine partea hotelieră, l-am luat pentru că era omul la pușcărie și să nu-i ia altul hotelul”, erau cuvintele lui Gigi Becali în momentul în care a cumpărat hotelul.

Gigi Becali a investit o sumă importantă în renovarea hotelului, însă încasările din vara trecută au fost pe măsură. O cameră dublă în perioada de vârf a ajuns la aproximativ 1000 de lei, iar procentajul de ocupare a fost unul foarte bun.

Strategia cu care Gigi Becali a ademenit turiștii

Vara trecută, Gigi Becali a pus la cale o adevărată strategie de marketing. Patronul FCSB a pus sigla echipei pe care o patronează la hotelul său din Venus. Totodată, latifundiarul a înlocuit cele patru litere din numele echipei sale cu inițialele TCAB.

Inițialele care provin de la numele celor trei fiice ale sale, Theodora, Cristina și Alexandra și de la numele de familie. Astfel, Gigi Becali iese din sfera turismului de pe litoralul românesc după doar trei ani de la achiziționarea hotelului.

