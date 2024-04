FCSB este lider în SuperLiga şi are cele mai mari şanse la titlu, dar în acelaşi timp, efortul financiar al . Conform bilanţului pe 2023, patronul FCSB are de recuperat 7 milioane de euro de la roş-albaştrii.

Gigi Becali a dezvăluit în direct câte milioane de euro are de recuperat de la FCSB. „La încă 10 am renunțat”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cifrele reale, spunând că banii băgaţi la echipă în acest sezon sunt 15 milioane de euro, dar 8 milioane de euro au fost transformate în majorarea de capital social pentru a fi în limitele fair play-ului financiar:

“Este mult mai mult de atât datoria. Dar ca să iau licenţa am renunţat la încă 10 milioane. Depăşeam deficitul, adică fair play-ul financiar. Şi e adevărat că e minus şapte milioane de euro, dar totalul e de minus 15 milioane.

La 8 milioane am renunţat şi i-am băgat în capitalul social. Dar nu este o problemă, că atunci când fac bani îi scot şi capitalul social se micşorează. Eu pot să fac o majorare de încă 7 milioane.

“La încă 10 milioane am renunţat când am luat echipa, care nu e Steaua, e echipa Vasilescu din deal”

Nu mă afectează. Dar pierderea nu se vede real. Ca să vezi câţi bani am băgat din buzunar uită-te la capitalul social al FCSB-ului, că ăia tot de la mine sunt. Vezi la Registrul Comerţului, 8 milioane plus 7 milioane.

Anul trecut minus 15 milioane de euro. La încă 10 milioane am renunţat când am luat echipa, care nu e Steaua, e echipa Vasilescu din deal. Atunci, când am luat-o cu Piţurcă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: “Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro”

Gigi Becali speră să dea lovitura în Champions League. Patronul FCSB a dezvăluit că marile obiective ale sale sunt zecile de milioane de euro din Champions League şi :

“Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro. Când am intrat în fotbal, am spus că va fi un Hagi la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie.

Şi dacă va fi, îl vând pe 100 de milioane de euro sau 200. Aţi văzut că eu nu vând sub preţ. L-am vândut pe Chiricheş cu 10 milioane, ei l-au vândut mai departe cu 7″, a spus Gigi Becali.

