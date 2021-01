Gigi Becali a dezvăluit planul ca FCSB să nu intre carantină: ”De-asta ne-am dus în Antalya”

Finanțatorul Gigi Becali a dezvăluit care este planul ca FCSB să nu intre carantină la întoarcerea din cantonamentul din Turcia și a spus elevii lui Toni Petrea vor juca un meci amical.

Din informațiile FANATIK obținute de la Ministerul Sănătății, FCSB nu a primit nicio derogare de la DSP Bucureşti pentru ca jucătorii și staff-ul să evite carantina de 14 zile la întoarcerea în țară.

Turcia se află pe lista galbenă, iar perioada de izolare la sosirea în România din această țară este obligatorie.

Planul lui Gigi Becali ca să o scape pe FCSB de carantină

”Nu vreau să supăr sau să jignesc. Dar dacă el, Popescu sau cum îl cheamă, nu vreau să comentez declarația lui… N-ai cum, nu vreau să spun mai multe… Dacă vorbim de siguranță națională ajungem pe alte tărâmuri și nu vreau. FCSB joacă un meci azi”, a dezvăluit Gigi Becali planul prin care o va scăpa de FCSB de carantină.

”De-asta ne-am dus în Antalya, să jucăm un meci! Cum a jucat și Aradul și s-a întors în țară, așa jucăm și noi și scriem legea. O lege trebuie respectată în literă și în spirit! Ea este făcută să aibă un scop, un țel… Scopul acestei legi este neîmbolnăvirea oamenilor”, a mai declarat finanțatorul FCSB la Pro X.

”Ne-am carantinat, ne-am izolat în Turcia să nu ne îmbolnăvim. Au fost echipe care au jucat la Mogoșoaia unde era zonă galbenă! Noi avem acum o hârtie de la guvernul turc că această zonă este izolată, ca am stat în hotel singuri, ca n-a mai stat nimeni cu noi, ca am purtat măști, că am fost singuri în avion…

Avem și o hârtie că am jucat o competiție internațională! Nu scrie în lege că trebuie să fie o competiție oficială, dar jucăm azi cu o echipă din Turcia! Când am văzut azi că s-a scris de Becali, pușcărie, bla bla bla… Câtă răutate! Cum îi posedează pe unii dracii…

Am salvat sute de vieți, băi, am dat milioane la spitale și la oameni și am salvat vieți de coronavirus! Lăsați-i pe Marica și pe Sumudica. Am dat bani la spitale direct! Am adus mii de medicamente”, a continuat Becali.

Astra și U Craiova vor carantinarea celor de la FCSB

În încheiere, latifundiarul din Pipera a povestit un episod cu o persoană care a contribuit la dosarul prin care a făcut închisoare: ”A venit o persoană la mine, care a contribuit la condamnarea mea, să-l ajut că are familia bolnavă de Covid și l-am ajutat. Dar l-am întrebat ce a avut cu mine și mi-a spus că a primit o hârtie de la Coldea și Maior cu 60 de persoane care trebuie să aibă dosar”.

În ultimele zile s-a discutat aprins despre posibilitatea ca lotul echipei FCSB să intre în carantină la întoarcerea din cantonamentul din Turcia, iar cei de la Astra Giurgiu s-au arătat nemulțumiți de faptul că roș-albaștri au luat această decizie și cer să se respecte legea.

Managerul general al Universității Craiova, Marcel Popescu, a declarat că legile sunt foarte clare și trebuie respectate, cerând astfel ca FCSB să stea în carantină pentru 14 zile la întoarcerea din Turcia.