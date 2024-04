, unde a discutat cu Horia Ivanovici mai multe lucruri interesante de la închisoare. Dănuț Lupu i-a mulțumit și lui Gigi Becali pentru că a încercat să îl ajute.

Gigi Becali a încercat să-l ajute, Lucescu și Andone l-au vizitat la închisoare. Lupu: „Nici femeia de serviciu de la Dinamo nu a venit să mă vadă”

La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că îl va ajuta pe Dănuț Lupu cât timp va sta în închisoare. Fostul dinamovist a recunoscut că patronul celor de la FCSB s-a ținut de promisiune.

“Vreau să îi mulțumesc pe calea asta și lui Gigi Becali pentru efortul pe care l-a făcut. Către penitenciar se face o cerere în care spui că ai nevoie de 10 zugravi și tot așa.

Dacă penitenciarul este de acord, te lasă te duci sau nu. Pe Rahova nu te lasă să ieși la muncă exterioară, pentru că nu au personal și nici telefoane necesare, ca să îți dea la tine.

Gigi a făcut hârtie să mă pună antrenor la centrul de copii și juniori. S-a ținut de cuvânt. Eu nu am jucat în viața mea la Steaua. Dar poți să îi reproșezi ceva acestui om? S-a oferit singur. Trebuiau să se ofere alții, nu el”, a declarat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“Nu m-a vizitat nimeni de la Dinamo”

Dănuț Lupu a fost mirat de faptul că nimeni de la CS Dinamo nu a venit să îl viziteze la închisoare sau să îi dea un telefon. Fostul jucător din Ștefan cel Mare a mai povestit că

“De la Dinamo? Mă faci să râd. Au conducere nouă, le urez multă baftă. Le doresc din tot sufletul să promoveze anul acesta în Divizia B. Țin să le transmit unora că echipa asta eu am înființat-o, eu am făcut-o.

Mă refer la CS Dinamo. Eu nu am să fiu niciodată gelos pe o echipă pe care a, creat-o eu. Am ținut-o trei ani de zile. Mi-am lăsat copilul și nevasta de multe ori pentru această echipă. Nimeni nu poate să îmi ia meritul pe care îl am și toată munca.

Nu m-a abandonat echipa, cei de acolo (n.r. din conducere). Mă așteptam, cel puțin, să vină unul o dată să mă vadă. Un om. Puteau să o trimită și pe femeia de serviciu. Să văd că îi interesează, dar nu îi interesează. Nu a venit nimeni.

A venit Nea Mircea Lucescu la mine la închisoare. El și cu Ando, (n.r. Ioan Andone). Și Dragnea (n.r. Marin Dragnea). Nu mi-au dat niciun telefon cei de la CS Dinamo.

Am ajuns să îmi dau seama că trăim într-o lume în care pe fiecare îl interesează doar de el și de nimic altceva. Să își facă interesul și atât”, a mărturisit Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu îi mulțumește LUI GIGI BECALI