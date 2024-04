Lupu a povestit întâlnirea de după gratii cu Mircea Lucescu. „La câte ai făcut, ai ajuns aici pentru un carnet!”. Cum au sărit gardienii pe Il Luce și legătura cu George Copos

Dănuţ Lupu şi-a povestit la FANATIK SUPERLIGA calvarul prin care a trecut în spatele gratiilor. Fostul mare fotbalist a izbucnit în lacrimi în platou în timp ce vorbea despre timpul petrecut în închisoare.

Lupu a povestit întâlnirea de după gratii cu Mircea Lucescu. „La câte ai făcut, ai ajuns aici pentru un carnet!”

Mircea Lucescu a fost unul dintre oamenii care l-au vizitat pe Dănuţ Lupu. Fostul fotbalist a declarat că antrenorul era stingher acolo, mai ales că gardienii au “sărit” pe el pentru poze şi autografe:

“Eu îl consider ca un tată al meu (n.r. pe Mircea Lucescu). Nu mă aşteptam să vină. Mi-a spus: «Am trăit anii ăştia şi am fost de două ori la puşcărie. O dată să îl văd pe Copos, o dată să te văd pe tine. Sper că nu mai vin niciodată».

A fost emoţionant, nu îl mai văzusem de un an de zile: «La câte ai făcut, ai ajuns aici pentru carnet». Ce să mai zic? A stat o oră nea Mircea. Îi mulţumesc mult pentru efortul pe care l-a făcut.

L-am simţit că nu e în apele lui. Se uită toată lumea la tine ca la urs, nu se simţea lejer. De aia, după 45 de minute, i-am spus că îi mulţumesc că a venit. Nu era locul lui acolo.

Au sărit pe el cu autografe, găsisem pe cerere şi . Au sărit pe nea Mircea să facă poze, autografe. Îi promit că nu va mai veni să mă vadă pe acolo”, a spus Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuţ Lupu: “Sincer, am avut gândul ăsta să nu mă predau. Nu mai voiam să vin în România”

şi gândul de a nu se preda, dar s-a întors pentru că nu se considera cel mai mare pericol al României:

“Sincer, am avut gândul ăsta să nu mă predau. Nu mai voiam să vin în România. Care riscuri erau? Aveam o condamnare de 7 luni, stai doi ani, se grațiază. Alții cum stau afară și nu mai cere nimeni nimic?

Știi de ce m-am predat? Fiindcă nu mă consider cel mai mare pericol al României. Am făcut o faptă de copil. Plăcerea mea de a conduce m-a adus aici. Plăcerile se plătesc în viață și de aia am venit și m-am predat”, a spus Dănuţ Lupu.

