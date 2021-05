Gigi Becali a pus tunurile pe Andrei Vlad după FCSB – CFR Cluj 1-1: ”S-a dus cu dormitul în poartă”

Finanțatorul Gigi Becali a pus tunurile pe portarul Andrei Vlad, care a gafat la golul primit în meciul FCSB – CFR Cluj 1-1, și îl amenință pe internaționalul de tineret că nu mai acceptă astfel de erori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șeful galeriei roș-albaștrilor, Gheorgher Mustață, e foc și pară pe portarul Andrei Vlad. Pe lângă lipsa de reacție de la golul egalizator, din prelungirile partidei cu CFR, acestuia i se reproșează și atitudinea zeflemistă.

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a sărit în apărarea portarului, criticat de toată lumea pentru golul încasat în partida cu ardelenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad, criticat dur de Gigi Becali după FCSB – CFR Cluj 1-1

Deși a trecut o zi peste remiza din partida FCSB – CFR Cluj 1-1, Gigi Becali nu a putut să depășească momentul în care echipa sa a pierdut două puncte uriașe din cauza gafei comise de Andrei Vlad și și-a pus la zid portarul.

”Nenea Vlad ăsta cam trebuie să își bage mințile în cap, că a început să doarmă pe el. Gata, s-a dus cu dormitul în poartă la FCSB. Păi, am ajuns să am emoții din nou cu Vlad în poartă? Acum un an poate că îl înțelegeam, dar acum nu mai accept așa ceva. A apărat meci de meci ca titular și nu mai are nicio scuză”, a declarat Gigi Becali pentru prosport.ro.

ADVERTISEMENT

Becali, decizie radicală înaintea finalului de sezon

”Cum i-am lăudat, cum văd că au început să și-o ia în cap unul și altul. Așa și cu Moruțan, la fel și în cazul lui. Dar încă nu e campionatul pierdut, însă trebuie să ne trezim. Eu sunt generalul și eu voi suna trezirea.

Gata, nu mai este nicio ofertă pentru nimeni. Nu mai vreau să aud că mă sună un impresar sau altul. Voi avea telefonul închis. Jucătorii mei trebuie să se gândească doar la câștigarea campionatului”, a mai spus patronul ”roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea întâlnirii de la Giurgiu, Gigi Becali a vorbit despre duelul dintre FCSB și CFR Cluj și l-a atenționat pe Olimpiu Moruțan, cel care a cerut să fie schimbat în minutul 79 al confruntării. El consideră că jucătorul trebuia să rămână pe teren până la final și să tragă din răsputeri pentru a-și ajuta echipa, dacă visează la un transfer în străinătate.

Patronul FCSB-ului consideră că a făcut o treabă foarte bună, făcând o comparație cu situația de la Dinamo sau de la Rapid, două echipe de tradiție din fotbalul românesc, care nu trec prin cele mai bune momente din istorie. Gigi Becali a recunoscut și faptul că nu este supărat pentru că echipa sa a fost egalată la finalul disputei, fiind conștient de indisponibilitățile din lot pe care Toni Petrea le-a avut de înfruntat.

ADVERTISEMENT