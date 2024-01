Gigi Becali a reacționat după declarația controversată a lui MM Stoica. Pe cine a făcut ”idiot notoriu”

Într-o intervenție la Orange Sport, unde este invitat permanent, Mihai Stoica a comentat șansele la titlu ale FCSB, așa cum o face de obicei. Doar că, de această dată, mult mai vehement, MM Stoica a declarat că cine consideră că FCSB este deja campioană este ”un idiot notoriu”. Așadar, o ușoară jignire la adresa celor mai optimiști fani ai echipei.

Gigi Becali a reacționat după declarația controversată a lui MM Stoica

Știm că nu suntem. Avem speranțe, avem încredere, dar încă nu suntem campioni. Trebuie să fii un idiot notoriu să zici că ești campion înainte să înceapă play-off-ul”, a declarat MM Stoica, pentru sursa citată. Singura problemă e că pe lista acestor personaje extrem de optimiste se numără și Gigi Becali.

De altfel, patronul celor de la FCSB a anunțat deja, public, că echipa sa este campioană și că restul echipelor se bat pentru locul secund. ”Dacă noi intrăm cu opt puncte diferență… Toți se bat pentru locul 2. Titlul e gata! E luat. Nu au ce să mai facă. Părerea mea, locurile 2-3 vor fi CFR Cluj și Craiova. Pe 4 și 5 vor fi Rapid și Farul. Nu știu care. Și Sepsi va fi pe locul 6. Așa cred eu că va fi. Nici arbitrii nu vor mai avea ce să facă”, a declarat Gigi Becali.

De altfel, FCSB este lider detașat în SuperLiga cu 47 de puncte, 11 mai multe față de CFR Cluj și Rapid, locurile 2 și 3. Desigur, punctele se vor înjumătăți în play-off, în timp ce Rapid a transferat foarte mulți jucători valoroși, iar CFR l-a adus pe Adrian Mutu pe bancă. Chiar și așa, Gigi Becali a anunțat clar că nu are probleme.

Așadar, indirect, declarația lui , deși e evident că Mihai Stoica nu a intenționat niciodată să-și facă patronul idiot. Acum, Gigi Becali a reacționat și a anunțat că nu-l interesează prea mult ce a declarat MM Stoica. Mai mult, în încheiere, Gigi Becali a subliniat din nou că FCSB este ”deja campioană”.

”Este părerea lui. El are părerea lui, eu pe a mea. Și care-i treaba? Eu zic așa, el așa. De parcă eu nu știu că nu suntem campioni? Declarația am dat-o ca să mă distrez cu adversarii. Zic așa ca să încurajez și echipa. El a zis altfel și gata. Ce contează ce a zis el? Și-a spus opinia, are și el păreri. Părerea mea, noi deja suntem campioni, care-i treaba? Hai, să fiți sănătoși!”, a comentat Gigi Becali pentru

Între timp, departe de ambițiile lui Gigi Becali și ale celor de la FCSB, Dan Șucu, patron al Rapidului, își dorește cu orice preț ca titlul să fie ”vișiniu” în acest an. Așadar, fie Rapid, fie CFR Cluj să câștige campionatul. ”Chiar vorbeam cu colaboratorii mei. Nu știu, cumva ombilical sau e o chestie de destin, am început să fim foarte legați de CFR Cluj, apropo de faptul că am transferat jucătorii de la CFR Cluj, cu Mutu, fost antrenor al Rapidului, care se duce și pregătește CFR-ul.

Deci parcă e o chestiune de destin și cred că destinul vrea ca în acest an echipa care să câștige campionatul să fie vișinie. Noi sperăm ca această echipă vișinie să înceapă cu Rapid, dar eu cred că este anul vișiniului în fotbalul românesc în 2024”, a explicat Dan Șucu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Așadar, Universitatea Craiova este scoasă momentan din ecuație, mai ales după înfrângere surprinzătoare de pe teren propriu contra celor de la Farul Constanța. Casele de pariuri par să fie de acord, totuși, cu Gigi Becali, pentru că oferă cota de 1.12 pentru FCSB ca să câștige campionatul. CFR primește cota 9,50, Rapid și Craiova 22,00, în timp ce Sepsi și Farul sunt cotate cu 250,00. Interesant, Universitatea Cluj este urmăritoarea pe listă, cu cota 500,00.