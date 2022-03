Gigi Becali a luat „foc” după ultima gafă a lui Vlad. A cerut să fie schimbat imediat și intenționează să-l dea afară de la FCSB! Exclusiv

Gafa de la Pitești a lui Andrei Vlad pare să fie picătura care a umplut paharul, iar FANATIK a alfat că Gigi Becali a ordonat schimbarea portarului încă din minutul 16, când FCSB a primit gol.

Gigi Becali a luat „foc” după ultima gafă a lui Andrei Vlad

Gigi Becali nu îi mai tolerează gafele lui Andrei Vlad, iar patronul FCSB-ului a făcut o adevărată criză de nervi după greșeala făcută de portar în meciul cu FC Argeș.

Mai mult decât atât, FANATIK a aflat că patronul „roș-albaștrilor” este decis să îl vândă pe portar în cele din urmă.

Deși Gigi Becali a vrut să îl schimbe pe Andrei Vlad încă de când a gafat, banca tehnică a decis să-l păstreze în teren până la finalul primei reprize. În a doua repriză, Vlad a fost , tânărul portar care a făcut un meci admirabil în Sepsi-FCSB, scor 0-0.

Gigi Becali a mai dictat o mutare în timpul meciului cu FC Argeș. În minutul 65, se pregătea să intre, însă, a fost chemat înapoi. Șocat, Keșeru s-a echipat la loc și s-a așezat pe bancă, iar Andrei Burlacu a intrat pe teren în cele din urmă.

Fanii i-au fost din nou alături „lunetistului”, căruia i-au strigat numele, iar acestea le-a răspuns scandărilor, legătura dintre atacant și galerie fiind strânsă.

Ilie Dumitrescu a vorbit la pauza meciului și considera că în ciuda gafei sale, Andrei Vlad rămăsese încrezător: „Era un meci echilibrat, dar a fost și această greșeală a lui Vlad pe zonă de construcție”.

„Vlad are în continuare încredere în el. Am văzut că oprește cu talpa mingea, în mod normal o oprești cu latul ca portar”, a mai spus Ilie Dumitrescu, la TV .

Nu e prima dată când Gigi Becali vrea să-l dea afară pe Andrei Vlad de la FCSB

de a-l da afară pe Andrei Vlad de la echipă. Momentul s-a întâmplat în vară, când FCSB a fost eliminată din preliminariile Conference League de către Șahtior Karagandi.

„Am pierdut și campionatul cu el… Să-i dai încredere, cât să îi dai?! O să vorbesc cu Meme, cu antrenorul. Să vedem…”,spunea Gigi Becali la finalul meciului.

În cele din urmă, patronul „roș-albaștrilor” s-a răzgândit și a anunțat cum vrea să îl vândă pe Andrei Vlad în străinătate și ce tactică va aborda în cazul lui „Messi al portarilor”:

„Vlad mai are contract cu noi, iar eu nu oblig pe nimeni să facă ceva. Va juca el, va fi titular. E portar de națională, o să apere și poate îl vând în străinătate. Ce am spus a fost la supărare!”.

Ștefan Târnovanu, lăsat pe „bancă”, deși a salvat echipa la Sfântu Gheorghe

Ștefan Târnovanu i-a luat locul lui Andrei Vlad în partida de la Pitești, dar fanii l-au cerut de mai mult timp în echipa de start a FCSB-ului. Tânărul portar al „roș-albaștrilor” a ținut poarta intactă împotriva lui Sepsi, dar MM Stoica nu a fost convins de el.

Managerul general al FCSB-ului este peste fostul goalkeeper al lui Poli Iași: „Nu am fost supărați aseară. A fost singurul meci la care am fost depășiți la toate capitolele, nici când am pierdut cu 4-1 cu CFR.

A fost o prestație remarcabilă a lui Târnovanu, cum și în tur a fost un penalty apărat de Vlad. Deci punctele cu Sepsi ni se datorează portarilor, că noi nu am jucat nimic”.

„Rămân la părerea mea că Vlad e cel mai bun portar cu care am lucrat. Cine îl comentează, posibil să fie aceeași suporteri care îmi cereau să îl dăm afară pe Tătărușanu”, declara MM Stoica la finalul lunii decembrie, după jocul cu Sepsi.