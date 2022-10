Gigi Becali anunţă curăţenia la FCSB în iarnă: “Rămâne cine este puternic şi face faţă!”

şi leagă pentru prima dată două victorii în campionat. Roş-albaştrii ţintesc acum revanşa împotriva celor de la Silkeborg, după umilinţa suferită săptămâna trecută în Danemarca, scor 0-5.

Gigi Becali îşi “toarnă cenuşă în cap”: “Atâta timp cât am suferit o ruşine, nu a fost o strategie bună”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a declarat mulţumit de prestaţia jucătorilor cu Petrolul însă recunoaşte că strategia de a odihni titularii în Conference League nu a fost cea mai inspirată:

ADVERTISEMENT

“Am câştigat meciul. Poate că dacă nu îi odihneam, bătem 5-0. Nu a fost o strategie bună. , nu a fost o strategie bună. Noi nu putem scăpa de acea ruşine, doar dacă dăm cinci goluri joi.

O să jucăm cu toată echipa acum, că jucăm acasă. Deplasarea este grea. Noi mereu am sacrificat campionatul pentru cupele europene. Dar atunci puteam să sacrific. Acum a fost o situaţie grea şi s-a mai reglementat.

ADVERTISEMENT

“Nu trebuie să faci mari strategii ca să câştigi meciul cu Petrolul”

Acum, ne-am apropiat de play-off, cred că putem să fim chiar pe locul patru. Dar aşa a fost şi aşa am gândit-o. Dar strategia a fost greşită pentru că am luat 5-0. Dacă era 1-2 sau 0-1, era altceva. Aşa, ne-am făcut de râs.

Nu trebuie să faci mari strategii ca să câştigi meciul cu Petrolul. Dar strategia a fost aplicată într-un context mai lung. Sunt acei jucători care au jucat acolo, am dat bani pe ei. Nu ştiam că sunt atâta de slabi. Nu înţeleg”, a spus Becali la Pro Arena.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB anunţă curăţenia de iarnă: “O să rămână cine este puternic şi cine poate să facă faţă”

Latifundiarul anunţă curăţenia de iarnă la echipă, spunând că vor rămâne doar cei care fac faţă la echipă. Becali vrea ca echipa lui să controleze fiecare joc, dând exemplul primei reprize cu Petrolul:

“Dar ce pot să fac şi asta fac, curăţenie. O să rămână cine este puternic şi cine poate să facă faţă. Eu trebuie să verific bărbăţia la FCSB. Şi aia pot să o verific când eşti la mine în curte. Trebuie să avem curaj.

ADVERTISEMENT

Cu Petrolul a fost bărbăţie până în minutul 70. Nu a mai fost valoare după aia. Când ai 2-0, antrenorul trebuie să îi înveţe să plimbe mingea. Eu nu dau voie unei echipe ca Petrolul să vină peste noi. Trebuie să lucreze şi la acest capitol.

ADVERTISEMENT

“Aţi văzut la Omrani că are valoare? Şi el e la 60% din capacitate acum”

Nu s-a luat gol, dar la Steaua nu are voie să se apropie adversarul de careu. Mingea trebuie să fie numai la mine. Asta e filosofia pe care o gândesc. Nicio echipă nu domină jocul aşa cum am dominat noi prima repriză.

Este o chestiune de valoare. Antrenorul despre care tot se speculează că pleacă sau nu, trebuie să creeze relaţiile de joc. Aţi văzut la Omrani că are valoare? Şi el e la 60% din capacitate acum. Are valoare, e prieten cu mingea”, a spus Becali.

“Fanii e probabil să fie supăraţi. Dar dacă eu anunţ acum că va fi cea mai bună echipă şi că vrem să spălăm ruşinea”

Patronul FCSB a declarat că ar fi mulţumit cu orice victorie împotriva lui Silkeborg şi îi cheamă pe fani la stadion pentru a fi alături de echipă:

“Fanii e probabil să fie supăraţi. Dar dacă eu anunţ acum că va fi cea mai bună echipă şi că vrem să spălăm ruşinea, sper să vină alături de noi. Mă mulţumeşte orice victorie, e şi vorba de bani.

N-ai bani, te duci ca Dinamo. 500.000 de euro sunt bani mulţi, o avere. Era deplasarea obositoare, nu puteam folosi cea mai bună echipă. Aşa a fost, ce să facem?”.

“Când un jucător are o cădere de acest gen, are o problemă în viaţa personală”

Gigi Becali a comentat şi eclipsa de formă a lui Tavi Popescu, spunând că este foarte posibil să aibă o problemă personală, care îl împiedică să joace la nivelul arătat în stagiunea precedentă:

“Tavi Popescu a făcut faţă presiunii la 17 ani. Nu poate face la 19? Eu am o vârstă. M-am luptat, am făcut ce am putut să fac. Fiecare o să îşi facă viaţa lui. Am oameni care se ocupă de echipă, dar când un jucător are o cădere de acest gen, are o problemă în viaţa personală.

Anul trecut, Tavi Popescu rezolva jocul de unul singur. Acum încurcă atunci când e pe teren. Trebuie să îşi rezolve singur problemele. Nu ştiu ce probleme, dar trebuie să ia măsuri.

Nu mai merg la echipă. Ce să le fac? Să le fac eu pe toate? Toate le-am făcut. M-am implicat la cele mai mici detalii. O să stau acasă, frumos, la televizor. Stau şi eu liniştit, nu merg la meci”, a spus Becali.

“Farul nu poate fi depăşită acum şi nici CFR Cluj, nu cred că pot fi depăşite ca punctaj în sezonul regulat”

În ceea ce priveşte calculele de titlu, patronul celor de la FCSB rămâne ponderat în declaraţii şi spune că deocamdată echipa sa se bate cu Petrolul, Hermannstadt şi Sepsi:

“La ora asta trebuie să fiu realist şi să spun că mă lupt cu Petrolul, Hermannstadt şi Sepsi. Nu vreau să vorbesc despre campionat. E penibil. Trebuie să vorbesc despre aceste echipe plus Universitatea Craiova. Cu ele mă bat pentru play-off.

Prima dată, să fiu sigur de play-off. Apoi o să spun cu cine mă bat la campionat. Ne-au ajutat rezultatele. Putem trece şi peste Rapid. Farul nu poate fi depăşită acum şi nici CFR Cluj, nu cred că pot fi depăşite ca punctaj în sezonul regulat. Adică putem să fim de la locul 3 până pe 6. Locul 1 şi 2 sunt ocupate“, a spus Becali.