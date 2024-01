Gigi , iar atacantul italian este mai aproape ca oricând de plecarea de la FCSB. Gigi Becali este dispus să-l dea pe Andrea Compagno pentru jumătate de milion de euro.

Gigi Becali anunță plecarea lui Andrea Compagno: „M-a sunat azi Giovanni. Atât am cerut”. Ce jucător rămâne la FCSB

Gigi Becali a plătit suma de 1,5 milioane de euro celor de la FC U Craiova pentru Andrea Compagno în vara anului 2022. După un sezon fantastic în tricoul „roș-albastru”, , iar Gigi Becali a declarat răspicat că vrea să-l cedeze.

Patronul FCSB a fost sunat chiar în cursul zilei de vineri de Giovanni Becali. „Eu am cerut 500.000 de euro și azi m-a sunat Giovanni. Impresarul mi-a zis că are o echipă, Giovanni mi-a zis și el că are o echipă. Am cerut 500.000 de euro, mâine…”, a declarat Gigi Becali, la .

În ceea ce îl privește pe Denis Haruț, de care s-a interesat Poli Iași, Gigi Becali a anunțat că fundașul central va rămâne la FCSB. „Pe ăsta nu. Pe Haruț nu-l dăm, ne bazăm pe el. De câte ori a intrat, a intrat bine. E posibil să fie jucătorul dorit de noi, deci Haruț nu pleacă”, a mai spus Gigi Becali.

Darius Olaru, punct fix la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali: „Unul din ăștia 3 o să stea pe bară”

Gigi Becali a anunțat cum va juca FCSB în zona mediană în a doua parte a sezonului. Darius Olaru, căpitanul „roș-albaștrilor”, va fi titular incontestabil, iar lupta pentru ultimele două locuri rămase în primul „11” se va da între mijlocașii Adrian Șut, Baba Alhassan și Mihai Lixandru.

„Eu n-am spus că Șut iese din echipă. Eu am spus și spun acum că pe Olaru nu ai cum să-l scoți și sunt 3 jucători, dar o să joace doar 2. Lixandru, Șut și cu Alhassan sunt 3 și vor juca doar 2. Unul din ăia 3 o să stea pe bară”, a spus Gigi Becali.

Nu în ultimul rând, patronul liderului din SuperLiga continuă să aibă încredere în David Miculescu. Atacantul a fost transferat pentru 1,7 milioane de euro în vara anului 2022 de la UTA Arad, însă cifrele fotbalistului arată îngrozitor.

„Miculescu este un jucător tânăr în care încă mai am încredere. Pe Compagno îl dau. Nu mai e încredere 100%, dar 70% tot mai am încredere dacă nu-l dau (n.r. Miculescu). Mai am încredere în Haruț, dacă nu-l dau”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

În 70 de meciuri la FCSB, David Miculescu a marcat doar 5 goluri și a oferit 4 pase decisive. Două din cele 4 goluri ale atacantului de 22 de ani în tricoul „roș-albaștrilor” au fost marcate în acest sezon. „Nu cred că mai facem vreun transfer, doar o să plece jucători”, a concluzionat Gigi Becali.