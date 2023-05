Gigi Becali anunță singura condiție prin care revine la stadion la meciurile lui FCSB: „Doar așa merg!”. Video

Gigi Becali va veni pe Arena Națională la derby-ul din ultima etapă cu Rapid, doar dacă în fața lui CFR Cluj. Patronul FCSB și-a explicat decizia.

Gigi Becali nu va merge la meciul de titlu cu Farul Constanța. Singura condiție să vină la derby-ul cu Rapid: „Atunci merg și eu”

Patronul FCSB pune presiune și speră ca echipa lui Eugen Neagoe să termine pe podium: „Dacă Craiova este la luptă cu CFR pentru locul trei în ultima etapă, atunci merg și eu la meci cu Rapid! Atuncea sunt cam 90% șanse! Dacă nu…”.

Gigi Becali a schițat deja campania de mercato din vară dacă va lua titlul: „La ora asta nu vorbesc de niciun transfer! La ora asta doar atâta spun, dacă luăm campionatul, trebuie neapărat vreo 3-4 jucători. Doi fundași centrali, un mijlocaș și încă un atacant pentru Compagno”.

A lăsat de înțeles și că nu prea e mulțumit de doi jucători din atac: „Că David Miculescu nu e… Omrani, nu prea e atacant. El joacă aripă dreapta”, și-a mai dat cu părerea Becali.

Gigi Becali nu vrea să le dea peste nas rapidiștilor și să ia titlul chiar la meciul direct cu rivalii, în anul centenarului: „Asta e la suporteri, nu la mine. Am avut eu vreodată cu Dinamo sau Rapid? Nu mă interesează, declarații… Nu mă interesează cine sunt! N-am de-astea. Ei ziceau să bată Dinamo și Rapid, dar apoi s-au mai sucit. Pe Rapid i-am surclasat și Dinamo sunt în Liga 2.

Când ai pe Dinamo și Rapid în play-off nu e bine. Joacă în toată forța și se poate întâmpla orice. Nu e bine pentru noi. Acum nu se mai poate întâmpla orice în ultima etapă! Ia două roșii și la revedere. Nu mai merge ce a mers. Și cu celelalte echipe e ambiția lor… Iau câte 6-7. Așa sunt ei”.

Gigi Becali a fost impresionat de atmosfera de la derby-ul FCSB – CFR Cluj: „Așteaptă campionatul ăsta de atâta timp”

Gigi Becali vreau să le dedice după 8 ani titlul suporterilor care aproape au umplut Arena Națională la meciul cu CFR Cluj: „Când au început oamenii cu luminițele, am făcut cruce și am zis: Doamne, să se termine așa! Nu pentru mine, pentru ei. Adică să plece oamenii bucuroși. Vin noaptea, stau acolo, am văzut copii. Lasă, să rămână așa să plece și ei bucuroși.

E adevărat, vreau campionatul și pentru mine. Dar atât de mâhnit aș fi față de zecile, sute de milioane de oameni care așteaptă campionatul ăsta de atâta timp. Parcă mi-ar fi milă de ei.

Eu vreau să-l iau, normal, dar parcă mai disperați sunt ei. Nea Gigi, când luăm campionatul?! Sunt disperați cu FCSB-ul. Mai trebuie să comentăm care e Steaua? S-a demonstrat”.

