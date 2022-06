Gigi Becali a aflat ce trebuie să facă pentru a-l transfera pe Ionuț Nedelcearu la FCSB. Ce decizie au luat italienii. Exclusiv

FCSB este nevoită să se întărească în zona centrală a apărării după ce a renunțat în această vară la Paulo Vinicius și . Mihai Stoica a spus public că l-ar dori pe Ionuț Nedelcearu, iar patronul Gigi Becali l-a “mandatat” pe Florin Tănase, să înceapă negocierile.

De ce Gigi Becali are șanse mici să-l aducă pe Ionuț Nedelcearu la FCSB! Italienii solicită 1,5 milioane de euro pentru transfer

Mutarea are şanse mici de reuşită. Chiar dacă a retrogradat în Serie C, Crotone are pretenţii mari pentru un eventual transfer. Din informaţiile FANATIK, italienii cer 1,5 milioane de euro ca fundaşul român să fie lăsat să plece.

Cei de la Crotone l-au înştiinţat atât pe jucător, cât şi pe agentul acestuia, Giovanni Becali. Ionuţ Nedelcearu mai are încă doi ani de contract cu italienii, care ţin la preţ în ciuda situaţiei dificile în care a ajuns clubul.

Nedelcearu și-a anunțat obiectivul: „Vreau doar să-mi găsesc o echipă bună și să revin la echipa națională”

la Crotone în continuare şi speră să îşi găsească o echipă care să îl poată propulsa din nou în echipa naţională, fundaşul spunând că era normal să nu fie convocat la acţiunea din luna iunie:

„Nu am nimic de comentat, vreau doar să-mi găsesc o echipă bună și să revin la echipa națională. Mi-a explicat, a vorbit cu mine, dar înțeleg și eu. Normal că m-a costat retrogradarea în Serie C, dar nu pot schimba nimic acum.

Sunt conștient că nu a fost un sezon bun și vreau să muncesc de acum, să fiu convocat la echipa națională. Nu sunt accidentat, dar înțeleg decizia lui Mister, dacă retrogradezi, ești fundaș și primești atâtea goluri, normal că și evoluția ta începe să scadă”, a spus Nedelcearu la Digisport.

Florin Tănase, „mandatat” la negocieri: „Aşteptăm să vedem, dacă nu prinde contract în Italia, în divizia a doua”

Mihai Stoica a declarat public că dacă ar avea de ales un fundaş central pentru FCSB, el ar fi Nedelcearu: “Dacă mă pui să aleg un fundaș central din România și să i-l spun lui Gigi, nu i-aș recomanda niciunul. Mie îmi place Nedelcearu, care a retrogradat în Serie C!”.

Patronul celor de la FCSB a declarat că l-a “mandatat” pe Florin Tănase, coleg cu Ionuţ Nedelcearu la echipa naţională, să demareze negocierile: “A vorbit Florin Tănase cu el. Cu Nedelcearu, aşteptăm să vedem, dacă nu prinde contract în Italia, în divizia a doua”.

Ionuţ Nedelcearu a fost transferat de Crotone în vara anului trecut, de la AEK Atena, pentru 1,25 milioane de euro. Italienii nici nu se gândesc să îl piardă gratis pe jucător şi vor măcar să îşi recupereze investiţia.

Am văzut declarația, nu pot decât să mă bucur că se gândesc la mine și că mă apreciază, dar e puțin cam departe Steaua (n.r- FCSB) de mine în acest moment. Deocamdată nu, prioritatea mea e alta, sper să se și concretizeze, nu vreau să mă gândesc la FCSB”, Ionuţ Nedelcearu