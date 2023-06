Gigi Becali confirmă ce a dezvăluit Fanatik, nu ce declară Mihai Stoica. „Dacă nu vine croatul, aducem alt fundaș central!”

FANATIK va ajunge un fundaș croat, iar Gigi Becali a declarat pentru site-ul nostru că acesta va semna și că va pleca în cantonamentul din Olanda. Totuși, Mihai Stoica a declarat că mutarea a picat și că nu s-a pus problema să vină un fundaș croat.

Gigi Becali confirmă ce a dezvăluit FANATIK

FANATIK și a vorbit despre fundașul central croat dorit de FCSB, explicând că acestuia i s-a oferit un contract valabil pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, însă acesta a cerut un contract pe doi ani.

Patronul vicecampioanei României nu vrea să audă de o înțelegere pentru două sezoane, ci vrea să îi prelungească înțelegerea cu încă un an, doar dacă a confirmat în primul sezon la FCSB: „Nu știu, nici nu știu ce spuneți. Am spus că mai e un ortodox și mai vine unul. Nici nu știu. Fundaș dreapta avem vreo trei.

Am luat fundașul central! De unde să știu cum se numește. Stau să memorez nume? Știu că viza a luat-o, dar nu i-a ajuns astăzi. Contractul e semnat, e semnat ăla. De ce să mai vorbim despre jucători luați deja de noi?

Da, vine un croat, s-a înțeles un an cu un an și acum spune dacă nu poate să fie doi ani. Eu i-am spus că ne-am înțeles așa și dacă vrea să facem așa cum am spus. MM știe. E un croat cu care s-a înțeles MM!”.

„Azi trebuia să semneze, dar acum vrea doi ani. Mi-a spus că n-a semnat, eu nu vreau să semneze doi ani. Cum să fac doi ani? Mai fac eu așa ceva? Joci la FCSB ești apt un an, mai joci, nu ești apt, te duci în treaba ta.

Sorescu e un jucător bun, ne-a ajutat, dar era clauza de achitare de 900.000 de euro. O să mai luăm încă un fundaș central neapărat, dacă nu vine fundașul ăsta croat”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

Mihai Stoica spune că nu este vorba despre niciun fundaș croat

De cealaltă parte, nu și-a dorit vreun fundaș central croat: „Poate știe mai bine decât mine Fanatik. Să sunăm pe cineva de la Fanatik să vedem dacă știe cineva mai bine decât mine. Nu a existat niciodată nicio discuție despre vreun fundaș croat.

Nu… au fost niște discuții, când totul părea materializat, nu s-a mai materializat nimic. Când totul părea gata, chiar și prin viu grai… ne-am văzut… un agent era la plajă în Portugalia, un agent era la plajă în România și jucătorul era la plajă în Croația”.

„Ieri era făcută, azi a picat! Când vezi că un jucător nu e decis, mai bine nu faci transferul. Nu mai contează. Sunt foarte mulți fundași centrali, pentru că și noi oferim condiții foarte bune. Nu trebuie să ne limităm!

Noi ne-am dus cu cursorul puțin mai sus și avem de unde alege. Timpul e o problemă foarte mare. Tăiem de pe listă. Ei spun că nu a căzut transferul, dar vă spun eu că a căzut. A căzut! Acum am primit. Fanatik a dat și un nume. Văd că e un anume Anton Kresic. Nu e el! Nici vorbă”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .