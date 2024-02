Gigi Becali, declarație surprinzătoare după FCSB – Farul. „Nu era bine dacă băteam de ziua nașului! Am fost liniștit”

Pe 5 februarie 2024, A fost motivul pentru care Gigi Becali nu s-a supărat că echipa sa a fost egalată în prelungiri.

Ce l-a mulțumit pe Gigi Becali după FCSB – Farul 1-1: „Niciodată nu am avut atâta liniște”

Gigi Becali e fericit că nu și-a supărat nașul de cununie. și le-a permis lui CFR Cluj și Rapid să se apropie la nouă puncte de lider, dar patronul roș-albaștrilor nu își face însă griji.

„Nici pentru mine nu era bine. De ce? Era bine pentru mine, dar totuși ieri era ziua lui nașul și să ia nașul bătaie nu era bine. E adevărat că voiam să câștig, dar m-am gândit. Vezi cum face Dumnezeu? Să piardă nașul meu? Lasă să mai ia un punct să fie aproape de play-off.

Mi-ar părea rău să nu se ducă Gică în play-off. A făcut Dumnezeu. Am făcut egal. Dar de fapt am câștigat. Ce? Încredere. Pentru că ori cu 11 ori cu 9 puncte am văzut jocul echipei. Noi nu le-am dat nicio șansă, nu au avut nicio ocazie de gol.

Farul joacă, construiește, Munteanu face, drege, nici măcar o șansă nu au avut. Noi jucăm foarte bine și faptul că avem jocul echipei, mie mi-a dat încredere ca și cum noi am fi câștigat. FCSB nu doar că a demonstrat că e mult mai bună, ci că e echipă puternică și nu are probleme.

Fără Olaru, fără Coman. Coman nu era nici la jumătate. A jucat cu gâtul inflamat. Atunci, ce? Toate bune. Niciodată nu am avut atâta liniște la un rezultat.

Nici bătaie nu am mâncat, a și jucat echipa extraordinar de bine și Gică mulțumit. A zis ‘Domne, suntem fericiți’. Ați văzut ce au spus jucătorii lor. ‘Ne-a promis primă dacă nu pierdem meciul ăsta’.

Deci dacă nu îl pierd, nu dacă îl câștigă. Că ei au fost foarte atenți să nu îl piardă. Dacă nu, putea să fie deranj. Deci, Gică mulțumit, fericit, de ziua lui, eu mulțumit că echipa mi-a jucat bine”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care se vede LIVE pe , de la ora 10:30, luni, marți și vineri.

Becali vrea să îi fure vedeta lui Hagi

După ce a analizat meciul de pe Național Arena, Gigi Becali a mai detonat o „bombă”. pentru a ataca grupele UEFA Champions League.

Atacantul în vârstă de 21 de ani este împrumutat de la Fiorentina până la finalul acestui sezon. Munteanu, care a marcat 5 goluri și a dat 2 assist-uri în acest campionat, e cotat de transfermarkt.com la 1,5 milioane de euro.

