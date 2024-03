Gigi Becali a încasat o sumă uriașă după transferul lui Dennis Man la Parma, iar patronul FCSB anunță că jucătorul ar putea să îi părăsească pe „cruciați”.

Gigi Becali, dezvăluiri despre ofertele primite de Dennis Man în ultimele zile: „Mi-a spus Giovanni”

Gigi Becali l-a dat de gol pe fostul jucător de la FCSB, : „E bun și Man, dar nu pot fi făcute comparații cu Florinel Coman. Tot la Parma e Man? Dacă am mai avea niște procente ar fi din diferență, adică din ce ar fi peste 11 milioane de euro.

Am înțeles că ar fi ceva cereri de transfer pentru Man. Nu știu echipa, așa am auzit. Mi-a spus Giovanni că sunt ceva echipe, dar nu am întrebat de unde și cum. Nu mă interesează pe mine”, a spus Gigi Becali la .

Dennis Man a reușit 12 goluri și 6 pase decisive în 26 de meciuri în acest sezon la Parma. Jucătorul s-a transferat de la FCSB în iarna lui 2021 pentru 11 milioane de euro. Nemții ar fi gata să ofere 15 milioane de euro, iar Becali ar putea astfel să primească 750.000 de euro deoarece a păstrat un procent de 5% dintr-un viitor transfer.

Gigi Becali confirmă informațiile din presa italiană: „Observatorii Borussiei Dortmund vor monitoriza meciul”

Informațiile lui Gigi Becali confirmă dezvăluirile celor de la tuttomercatoweb: „Bundesliga este cu ochii pe Serie B. Ochii lor sunt ațintiți pe Ternana – Parma. Emisari ai Borussiei Dortmund vor fi prezenți la meciul care se va disputa sâmbătă pe stadionul Libero Liberati din Terni.

În vizorul clubului german se află atacantul Parmei, Dennis Man. Observatorii Borussiei Dortmund vor monitoriza meciul și, cel mai probabil, toată atenția se va concentra asupra talentului român gialloblu.

Man este urmărit. Borussia Dortmund studiază situația. Iar meciul de sâmbătă va fi un prilej important pentru a se uita mai atent la o potențială țintă de pe piață”.

Victor Becali a vorbit la Fanatik SuperLiga despre plecarea lui Dennis Man de la Parma

Victor Becali : „(n.r. – oferte pentru Man? Milan, Roma?) Domne, se scrie. Și la noi se discută mult lucrurile astea. În perioada asta cluburile nu fac propuneri pentru jucători că nu se pot concretiza. Chiar dacă s-ar vrea, nu s-ar putea semna în perioada asta.

Obiectivul lui, dacă Parma va promova va fi altfel și pentru o eventuală prelungire a lui de contract și pentru un viitor transfer al lui dacă va veni o ofertă. Lururile vor sta altfel.

Ăsta e obiectivul lui. Și evoluțiile lui, dacă va fi la Euro. Sunt mulți factori. Important e să joace bine acolo, să își ajute echipa să promoveze”, a spus impresarul.