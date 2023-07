Gigi Becali e sigur că FCSB va juca pe Ghencea: „Am făcut cerere și pentru partida cu danezii!”

Patronul vicecampioanei României a mai spus că nu l-a lăsat intenționat pe Valeriu Argăseală să meargă în deplasarea din Bulgaria, pentru meciul cu CSKA 1948 Sofia, ca nu cumva cei de la CSA Steaua să îl invite în ziua meciului la negocieri.

Gigi Becali e sigur că FCSB va juca pe Ghencea

că FCSB va juca pe stadionul Ghencea, fiind de părere că ar fi un abuz mult prea mare din partea CSA Steaua pentru a nu o lăsa pe vicecampioana României să joace meciurile cu CFR Cluj și cu Nordsjaelland acolo.

„De-asta n-a plecat Vali Argăseală în Bulgaria, că dacă e cumva invitat la negocieri, să nu cumva să fie nevoie de el. Să nu cumva să facă invitația în ziua meciului și el să nu fie.

Nu au cum să ne mai țină, e deja prea mult abuzul! Am făcut cerere și pentru meciul cu danezii și vom juca acolo!”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

Valeriu Argăseală, atac la adresa generalilor CSA Steaua

la adresa generalilor CSA Steaua, după ce FCSB a fost împiedicată să joace meciul cu Dinamo pe stadionul Ghencea, deși la un moment dat totul părea rezolvat pentru vicecampioana României:

„Sursa sau persoana respectivă probabil n-a lucrat în viața lui și doar a auzit de bilet la ordin. Acest bilet este unul cu regim special și nu putem să-l aruncăm din dosar în dosar. Documentul acesta face parte din produsele economice financiare cu un anumit regim.

Noi trebuie să-l prezentăm lor, era stabilit și un termen, 19 iulie, ora 15:00. Se stabilise lucrul ăsta, pentru că în timpul negocierilor avusese loc această schimbare, de la poliță de asigurare la bilet la ordin avalizat. Unde să prezint? Cui să-i prezint dacă ei mi-au spus că nu se poate face.

Când noi am primit corespondența ieri, eram pregătiți, aveam biletul la ordin, doar trebuie să ne ducem să-l punem pe masă. Noi am spus că punem un bilet la ordin în loc de poliță de asigurare pentru gazon. Am căzut de acord să aducem acest bilet la ordin pe 19 iulie, la ora 17:00. Mai e un lucru foarte important”.

„Unul dintre motive era: dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 522, care însemna poliță de asigurare și bilet la ordin. E o minciună, bilet la ordin era. Prin absurd, dacă nu aveam bilet la ordin, înceta contractul.

Dacă, după meci apăreau distrugeri, vandalisme, unul dintre articole prevedea că noi vom înlocui pe cheltuiala proprie bunurile distruse într-un termen de cel mult 10 zile, urmând a recupera valoarea reparațiilor din polița respectivă.

Tehnic, spuneau așa: faceți polița de asigurare, punctul 1. Doi, faceți voi lucrările. Dacă noi făceam o garanție de 250.000 de euro și noi eram obligați să reparăm, noi era mai mare suma decât polița de asigurare? Puteau spune ‘Nu ați reparat, nu vă dăm banii, încasăm biletul la ordin’!”, a mai spus Valeriu Argăseală.