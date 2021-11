Gigi Becali continuă atacul la adresa lui Edi Iordănescu: „Fac ceva pe contractul ăla! Ura și la revedere!”

Patronul FCSB-ului a explicat și motivul pentru care consideră că CFR Cluj este mai bună decât echipa sa la ora actuală, fiind dezamăgit de faptul că FCSB, deși are jucători mai talentați, în opinia sa, aceștia nu au trasee bine definite, motiv pentru care echipa nu joacă un fotbal plăcut.

Gigi Becali a recunoscut că nu a citit clauzele pe care Edi Iordănescu le-a trecut în contract, precizând că „nu s-a găsit naș” pentru el, indiferent de clauzele de reziliere care se semnează, fiind de acord să îi dea o sumă imensă lui Edi Iordănescu pentru o despărțire, dacă echipa nu joacă pe placul său în continuare.

Gigi Becali continuă atacul la adresa lui Edi Iordănescu

Gigi Becali a continuat atacul la , atrăgându-i atenția că încă are încredere în el, doar că dacă echipa va continua să nu joace pe placul lui, îl va schimba, fără să stea pe gânduri:

„Eu nu am atacat pe nimeni, am fost întrebat, iar eu nemulțumirea o spun pe față. Am spus că CFR-ul joacă mai bine, că am avut noroc și că nu jucăm nimic.

Nemulțumirea a fost că Budescu a fost schimbat în minutul 66, eu îl schimbam în minutul 30, dar nu sunt supărat pe Edi. Eu am spus doar ce am văzut”.

„Eu încă mai am încredere în Edi, pentru ce s-a întâmplat cu COVID-ul, încă mai am încredere pentru ce s-a întâmplat, dar dacă echipa joacă în continuare așa… ura și la revedere.

Dacă nu joci fotbal, nu ai perspective, nici Dumnezeu nu te ajută. Măi, domnul Balint, nu s-a născut nașul încă pentru Becali, dacă nu mai aveam încredere în Edi, îi dădeam banii și aia era. Fac ceva pe contractul ăla, am făcut contractul și gata… mă interesează pe mine?

A pus acolo niște tâmpenii, mă interesează pe mine, nici nu le-am citit. Dar am încredere în continuare în el”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Nu stăm după Budescu! CFR joacă fotbal, noi nu”

Gigi Becali a continuat și a vorbit despre Constantin Budescu, despre care a spus că se va despărți în curând, FANATIK, deși el l-a dorit la echipă, nu Edi Iordănescu, fiind nemulțumit de atitudinea mijlocașului:

„S-a trezit și Ilie să spună de mine, dar eu nu am voie să spun ce văd? Edi nu l-a vrut pe Budescu, eu l-am luat, eu l-am vrut. Nu am crezut niciodată că dă șapte exterioare, că nu a făcut niciodată așa.

Nu stăm după Budescu, mă interesează să joace bine echipa. Mai stă 3-4 luni la echipă și după gata, ura și la revedere!”

„Eu văd că CFR joacă echipa, CFR are trasee, nu are jucători talentați ca noi, dar are trasee, e foarte periculoasă, joacă fotbal”, a mai spus Gigi Becali.