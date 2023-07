Gigi Becali, fără emoții la FCSB – Dinamo: “Putea să fie 7-0!”

Gigi Becali nu a avut emoții la . Patronul vicecampioanei a fost încântat de jocul echipei și a declarat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că diferența de scor putea fi mult mai mare.

Gigi Becali, fără emoții la FCSB – Dinamo

celor de la FCSB la derby-ul cu Dinamo. Finanțatorul i-a lăudat pe jucători pentru a doua victorie consecutivă din SuperLiga. Patronul nu s-a gândit nicio clipă că formația lui Ovidiu Burcă îi poate pune probleme echipei lui Elias Charalambous.

„Pantea a fost foarte bun. N-am avut emoții deloc. Din primul minut am plecat încrezători. Nu ai cum să ai emoții când echipa adversă n-a avut în prima repriză un șut pe poartă. Când n-ajunge echipa adversă în 16 metri nu ai cum să ai emoții. Dacă nu ajunge cum să dea gol?

Am fost încântat de joc. Orice fază era pericol de gol. De câte ori punea piciorul pe minge echipa noastră era pericol de gol. Dinamo nu are echipă, dar să vedem”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali știe care este problema lui Dinamo. „Nu are atacanți”

Dinamo a redus din diferență în finalul derby-ului cu FCSB prin Goncalo Gregorio. Ștefan Târnovanu a respins în față un șut al lui Neluț Roșu de la distanță, iar atacantul portughez a fost pe fază. Totuși, Gigi Becali nu a fost impresionat de ofensiva dinamovistă.

Patronul FCSB este de părere că marea problemă a clubului din Ștefan cel Mare se referă la lipsa jucătorilor puternici din lot. „Noi zicem că nu are (n.r. echipă), dar stai să vedem dacă nu are. În meciul cu Universitatea Craiova nu a arătat că nu are echipă. E adevărat că nu sunt puternici, dar ei au ținut mingea.

Calitate au. Problema lui Burcă este că nu are atacanți, jucători puternici, marcatori. Sunt ei fâșneți, dar când ajung în 16 metri trebuie să ai putere, șut și forță de pătrundere”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„N-am avut nicio emoție. Putea să fie 7-0”

Desfășurarea jocului nu i-a dat emoții lui Gigi Becali. Patronul FCSB este convins că scorul putea fi mult mai mare, deoarece atacurile roș-albaștrilor echivalau cu pericol la poarta lui Adnan Golubovic. Finanțatorul este de părere că golul marcat de Dinamo a făcut ca FCSB să domine din punct de vedere defensiv.

„N-am avut nicio emoție, putea să fie 6-0, 7-0. La 2-0 eram puțin mai relaxați, la 2-1 nu i-am lăsat să apropie deloc chiar dacă se apropiau ei de careu. După n-au mai intrat în careu. Nu i-am mai lăsat”, a încheiat Gigi Becali.

