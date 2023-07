Jucătorul pe care Gigi Becali vrea 10 milioane de euro, convocat pentru FCSB – Dinamo. Exclusiv

FCSB şi Dinamo joacă sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arcul de Triumf, în primul “Derby de România” al sezonului. A fost o întreagă telenovelă privind închirierea arenei din Ghencea, dar până la urmă confruntarea va avea loc pe micuţa arenă din nordul Capitalei.

Jucătorul pe care Gigi Becali vrea 10 milioane de euro, convocat pentru FCSB – Dinamo!

FANATIK a aflat că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii l-au reţinut în lot pentru derby pe sud-africanul . Fundaşul central nu a fost convocat pentru meciul din prima etapă cu FC U Craiova, dar poate debuta sâmbătă.

Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că i-a pus clauză de 10 milioane de euro lui Siyabonga Ngezana, precizând că Mihai Stoica a avut numai cuvinte de laudă pentru fundaşul adus de la Kaiser Chiefs:

“Dacă l-a văzut Meme și a zis: ‘Băi, Gigi. Nu-mi vine să cred că poate să fie un fundaș așa bun și nu l-a văzut nimeni până acum’. Eu i-am pus clauza de 10 milioane de euro. (n.r. e cea mai mare clauză din lot?) Aveau și vreo 50 de milioane, și vreo 30 de milioane”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

“Sunt fericit că am ajuns în Europa. Am început să mă antrenez în Africa de Sud câtă vreme așteptam viza”

Siyabonga Ngezana a fost transferat de FCSB pentru 1 milion de euro de la Kaiser Chiefs, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate. Este prima experienţa în afara Africii de Sud pentru fotbalistul în vârstă de 26 de ani:

“Sunt foarte fericit că am ajuns la FCSB, e o provocare imensă pentru mine. Abia aștept să încep antrenamentele și să joc. Am mai fost în Europa, la Fulham, două săptămâni, în 2016, deci nu sunt prima dată pe acest continent.

Sunt fericit că am ajuns în Europa. Am început să mă antrenez în Africa de Sud câtă vreme așteptam viza. Nu-l cunosc pe Gigi Becali și nu știu jucători români. Îi cunosc doar pe câțiva dintre colegi. Dar am timp sa învăț despre România și despre fotbalul românesc.

Suporterii FCSB să știe că o să fiu implicat sută la sută pentru club! Am ales FCSB, știu că în România e un fotbal bun și calitatea competiției m-a atras”, a spus Ngezana.

FCSB a câştigat cu 3-1 în prima etapă meciul împotriva celor de la FC U Craiova. Dawa şi Haruţ au fost cuplul de fundaşi centrali ai roş-albaştrilor, care sunt aproape şi de .

26 de ani are Siyabonga Ngezana

10.000.000 de euro este clauza de reziliere a fundaşului sud-african