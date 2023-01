Gigi Becali îl ironizează pe Adrian Mititelu în privința transferului lui Juan Bauza: „Îl las să-și facă jocul!”. Care este situația lui Andrei Cordea

Patronul vicecampioanei României a anunțat ce sumă este dispus să plătească pentru mijlocașul argentinian, dar și care sunt șansele ca Andrei Cordea să plece.

Gigi Becali îl ironizează pe Adrian Mititelu în privința transferului lui Juan Bauza

Gigi Becali l-a în privința , după ce patronul oltenilor a cerut o sumă imensă pentru mijlocașul argentinian:

„Îl las pe Mititelu să-și facă jocul că nu mă costă nimic! Dacă își face și el prețul îl vrem pe Bauza și-l ofertez. Sunt interesat de Bauza pe la 600-700 de mii”.

Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre situația lui Andrei Cordea, mărturisind că Augsburg nu i-a mai dat niciun răspuns după ce a cerut 4.000.000 de euro în schimbul fotbalistului.

„Ei au dat 3 milioane, eu le-am spus că ultimul preț e 4 milioane și nu au mai dat niciun semn. Rică Neaga mi-a spus că mai vorbesc, că nu știu ce, nu mă mai interesează.

Eu vreau pe Cordea să iau mai mulți bani și la anul să jucăm în Liga Campionilor pe vremea asta”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Echipa aia se va desființa!”

și a vorbit despre Viitorul Constanța, formație care se va desființa, cei mai buni jucători fiind păstrați de FCSB și împrumutați la diverse cluburi din ligile inferioare:

„I-am spus lui MM să aleagă cei mai talentați jucători de-acolo și i-am împrumutat pe la alte cluburi. Restul jucătorilor o să plece, o să fie reziliate contractele. Echipa aia se va desființa!”.

Borcea, Giovani, Nețoiu, Copos, Walter și Turcu și au mai fost, au spus că se bat cu Becali și nu au putut să se bată cu Becali. Să vă spun și cu marca asta a Rapidului.

Aici ne confruntăm cu o situație în felul următor: unul are o marcă înregistrată și unul are o marcă notorie. Așa se poate întâmpla cu noi, CSA Steaua are marca înregistrată, noi vom câștiga în instanță și avem marca notorie.

Palmaresul din 2000 e la noi. Noi o să mergem în instanță și spunem că palmaresul nu poate fi divizat, pentru că nu are cum”, a mai spus Gigi Becali.