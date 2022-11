Gigi Becali, ironii la adresa lui Adrian Mititelu înainte de FCU Craiova – FCSB: „Acolo sunt doi antrenori, că mai e și fii-su!”

Adrian Mititelu a spus că Gigi Becali este singurul antrenor la FCSB, însă patronul vicecampioanei României nu i-a rămas dator.

Gigi Becali, ironii înainte de FC U Craiova 1948 – FCSB: „Păi și la el acolo cine e? El e Ferguson Mititelu”

Gigi Becali i-a dat replicat lui Adrian Mititelu la , după ce l-a readus la echipă pe Nicolo Napoli pentru a noua oară și a vorbit despre implicarea sa la FC U Craiova 1948: „Păi și la el acolo cine e? Acolo sunt doi antrenori că mai e și fii-su!”.

Becali a făcut o comparație amuzantă între Sir Alex Ferguson și Adrian Mititelu: „Managerul poate să dea ordin peste antrenor și peste fi-su. Păi, ce, Ferguson nu putea să dea schimbările? Așa e și Mititelu Ferguson.

E un Ferguson la noi, dar nu poți să îl numești Ferguson dacă mănâncă numai bătăi. (n.r. nu neagă ce a spus Mititelu) Nu pot să spun asta, dacă el a spus…”, s-a amuzat Gigi Becali.

Patronul FCSB a vrut să îl mai „înțepe” pe Adrian Mititelu, însă a spus că echipa nu îi dă atâta încredere încât să se hazardeze în declarații: „Să-l vedem pe Mititelu ce o să fie… Mi s-au întâmplat lucrurile astea recente și nu mai am curaj să zic nimic. Nu-mi venea să cred că nu legam patru pase”.

Ce a spus Adrian Mititelu despre Gigi Becali: „La FCSB știți că este un singur antrenor”

Adrian Mititelu e de părere că pentru FCSB nu e o problemă faptul că echipa nu are un antrenor principal cu licență pe bancă: „De ce ziceți că Gigi Becali nu are antrenor? Are și el antrenor interimar. Pintilii este un fost fotbalist foarte bun.

De ce nu poate fi și el acolo? La FCSB știți că este doar un singur antrenor (n.r. râde)”,

FCSB e pe locul 8 în clasament înainte de meciul cu FC U Craiova 1948

Atât Craiova, cât și FCSB, nu trec prin cele mai bune momente, iar ambele echipe au pe bancă un nou antrenor.

FCSB e doar pe locul opt în campionat, cu 23 de puncte în 15 meciuri, în timp ce pentru

FC U Craiova 1948 e pe locul 14, cu 16 puncte din 17 meciuri, la egalitate de puncte cu UTA, și cu opt puncte mai mult decât ultima clasată, CS Mioveni.