Gigi Becali jubilează după tragerea la sorţi: “Nu mi-e teamă de nicio echipă! Mă duc ca la teatru şi mă uit la fotbal!”

FCSB s-a calificat după 5 ani în grupele unei competiţii europene. , care va evolua în Conference League într-o grupă cu West Ham, Anderlecht şi Silkeborg.

Gigi Becali jubilează după tragerea la sorţi: “Nu mi-e teamă de nicio echipă!”

Patronul nu are nicio emoţie în această grupă şi asta pentru că echipa şi-a atins obiectivul şi duelurile tari din grupă vor duce la vânzarea tuturor biletelor pe Arena Naţională:

“Mi-a spus Mihai Stoica că voia Anderlecht. Nu mi-e teamă de nicio echipă, mă duc ca la teatru şi mă uit la fotbal. O să fie o reţetă financiară mai bună. O să vedeţi, ne batem cu ei. Mai bine decât atât, ce vrei?

Atunci când am spus despre retragerea din fotbal, în ce situaţie eram? La ora aia aveam 3 milioane minus banii lui Tănase, aveam 1 milion salariul lui Tănase. Mai sunt încă 6-7 milioane, este o diferenţă de 10 milioane de euro.

“Discuţi altfel când ai 10 milioane la tine, decât minus. Nu vă daţi seama”

Discuţi altfel când ai 10 milioane la tine, decât minus. Nu vă daţi seama. Fără să manipulezi banii, nu îţi dai seama ce înseamnă un milion de euro. Voi vorbiţi, dar când e vorba că trebuie să îi dai, nu mai e aşa uşor.

Dumnezeu nu îţi dă banii aşa, să îi arunci la fotbal. Nu stăteam liniştit. Eu tot timpul am avut bani şi am fost cu capul pe umeri. Am luat măsuri de economii când a fost rău. Nu trebuie să îngheţe picioarele.

“În afară de un fundaş central şi un atacant, nu cred că vom mai aduce pe altcineva”

Echipa este pe un suport bun. Avem suportul la ora asta. Cel mai mult mi-a plăcut că am controlat meciul. Mi-a plăcut revenirea lui Coman. Asta a fost pentru mine revelaţia. Contează foarte mult pentru mine.

Mie îmi place şi Rusu, ne-am calificat cu el. În afară de un fundaş central şi un atacant, nu cred că vom mai aduce pe altcineva”, a spus Becali la Digisport.

Cum a reacţionat Mihai Stoica

Mihai Stoica a avut şi el o reacţie amuzantă în momentul în care a aflat grupa: “Pentru grupa noastră trebuia inventată o competiție intermediară între Champions League și Europa League. So good to be back…”.