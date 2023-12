Gigi Becali l-a convins să vină antrenor la FCSB, dar Mihai Stoica s-a opus: „M-am gândit să accept”

după un șir al rezultatelor care l-au dezamăgit pe Valeriu Iftime. Înainte de a semna cu formația din subsolul SuperLigii, antrenorul a povestit cum Gigi Becali l-a convins să vină antrenor la FCSB, însă Mihai Stoica a fost cel care s-a opus colaborării.

Gigi Becali l-a convins să vină antrenor la FCSB, dar Mihai Stoica s-a opus

În cadrului unui Podcast, Dan Alexa a povestit cum Gigi Becali l-a convins să vină antrenor la FCSB. Tehnicianul a mărturisit că era în punctul de a accepta oferta și era pregătit să lucreze cu cel mai dificil patron din SuperLiga. Însă, fostul antrenor de la FC Botoșani a mai explicat că Mihai Stoica a fost cel care s-a opus înțelegerii.

“Nu am avut contractul pe masă. E prea mult spus. Am avut discuții foarte serioase, chiar m-am gândit să accept. Mie mi-a plăcut ce am discutat. Am vorbit, dânsul a vrut să mă cunoască, am discutat foarte mult, i-a plăcut foarte mult de mine. În acel moment, din ce am înțeles, s-a opus MM Stoica.

Cam asta a fost. Aș fi acceptat să vin, mi-a plăcut foarte mult discuția cu Gigi, cum a dus discuția, cum a pus problema. Îți spun ceva. Este foarte greu să-l schimbe cineva pe Gigi Becali. Trebuie să fii nebun să crezi asta. Edi Iordănescu a avut contract clar… Eu nu îi port ranchiună lui MM”, a spus Dan Alexa, la “Un Podcast”.

Gigi Becali a anunțat 3 transferuri în iarnă

“Ma duc în Europa League, pe mine nu mă interesează. Eu ori în Champions League, ori nu mă interesează. 100% fac echipă de Champions League, deja am 3 jucători luați și îi pun pe toți. Trei iau. E adevărat că e atacantul de la Sheriff Tiraspol, nu l-am luat, negociem.

Ei au cerut, pana la urma au ajuns de la 1.500.000 de euro la 1.100.000. Dar să vedem, nu sunt sigur. Aș vrea să-l iau, să vedem. Nu vă spun de ce. Pentru că vreau să îi anunț pe toți 3 de o dată. Am spus că îi iau pe toți 3, pe toți 3 îi anunț de o dată.

Vreau să-l văd că joacă cu Roma, i-am pus pe toți să-i vadă și pe Meme și pe toți. Ia să-l văd eu, ochiul stăpânului îngrașă animalul. Și Gigi Becali când vede el, ia ceva. Acum sunt în post și în rugăciune, și fac rugăciune la Hristos și el să aleagă, să-l iau sau să nu-l iau.

Eu ți-am spus 3. Nu am zis pe ce posturi? Iau un atacant, un optar 100% și eventual încă un atacant care să joace stânga sau dreapta. Când nu e Băluță, să joace el. Sau să schimbă în 4-2-3-1, cu un decar.

Pe listă e și Luis Phelipe de la Poli Iași, s-ar putea să fie. Nu mai vreau să stau cu emoții, vreau să iau campionatul la 15 puncte să termin cu ei toți”, .