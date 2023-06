Gigi Becali, modificări în primul „11” la FCSB după cele trei transferuri: „Nu mai las echipa așa”

FCSB a realizat al treilea transfer al perioadei de mercato din vară, odată cu . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că mijlocașul croat va încasa 100.000 de euro la semnătură și un salariu de 20.000 de euro lunar.

Gigi Becali anunță alte două transferuri la FCSB: „Un fundaș și un atacant”

Pe lângă Damjan Djokovic, , în timp ce Siyabonga Ngezana s-a înțeles cu roș-albaștri, însă există probleme cu legitimarea fundașului central, așa cum .

Totuși, Gigi Becali are de gând să mai aducă un fundaș și un atacant la FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Stjepan Radeljic, fundașul celor de la Sheriff Tiraspol, adversara Farului din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, ar putea semna cu FCSB.

„Mai trebuie să luăm un fundaș. Și un atacant. Dar acolo pot juca și Miculescu, și Coman, și Malcom Edjouma. Dacă se întâmplă ceva cu Compagno, poate fi înlocuit. Nu avem stres. Ne trebuie un fundaș, dar vreau și un atacant.

Dar nu sunt în niciun fel de grabă. Oricum, Dawa nu e un fundaș central de aruncat. El greșește, dar are forță și viteză. Dacă își reglează puțin comportamentul și mișcările, tot am încredere în el”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Gigi Becali, modificări în primul „11” la FCSB după cele trei transferuri: „Am întărit echipa cu trei titulari”

Gigi Becali a anunțat că cei trei noi jucători ai FCSB-ului, transferați în această vară, Alexandru Băluță, Siyabonga Ngezana și Damjan Djokovic, vor fi titulari. Patronul roș-albaștrilor a precizat că noile sosiri vor rotunji talia echipei.

„Noi am dat 7 jucători care nu jucau și am luat până acum 3. Și vor fi titulari. Am întărit echipa cu trei titulari. Crește talia echipei. Vom avea Dawa, Edjouma, Djokovic și Ngezana.

Avem patru jucători care să dea cu capul la centrări. Nu mai las echipa așa”, a spus Gigi Becali. Siyabonga Ngezana va face pereche în centrul defensivei cu Joyskim Dawa, singurul fundaș central de meserie rămas în lot după plecările lui Iulian Cristea și Joonas Tamm.

Damjan Djokovic a acceptat condițiile contractuale ale lui Gigi Becali

Interesul lui Gigi Becali pentru Damjan Djokovic a fost făcut public încă de la sfârșitul lunii mai de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. Fostul mijlocaș al celor de la CFR Cluj a reprezentat una dintre țintele principale ale patronului de la FCSB.

FANATIK a aflat că cele două părți au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește detaliile contractului. Jucătorul de 33 de ani va semna un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă un an.

Rămas liber de contract după despărțirea de Al-Raed, Damjan Djokovic, de 4 ori campion al României cu CFR Cluj, va încasa 100.000 de euro la semnătură din partea lui Gigi Becali.