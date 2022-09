Gigi Becali, noi ordine pentru Nicolae Dică: “Omrani și Compagno trebuie să fie amândoi titulari!”

Deși FCSB se află în zona minată a clasamentului din SuperLiga României, după ce a obținut doar un succes în actualul sezon, nu și-a pierdut optimismul și este convins că echipa lui poate ajunge în zona de playoff.

Gigi Becali: “Nu am legat trei pase”

“Am încredere că își va reveni echipa, o să ne axăm mai mult pe campionat. Să câștigăm 6-7 meciuri la rând în campionat. O să ne revenim. O să vină si Omrani, o să se închege și echipa mai bine. Noi avem treabă cu Petrolul, Sepsi si UTA. Nu-i mai putem ajunge pe Hermannstadt. Au 22 de puncte și un meci în minus și o să țin cu ei în meciul ăla, cu CFR. Nu poți să mai ajungi echipele de pe locurile 1, 2 si 3″, a declarat Becali într-o emisiune de la .

Finanțatorul roș-albaștrilor a numit și principalii vinovați pentru eșecul de aseară de pe terenul lui CS U Craiova, scor 1-2.

“Golurile pe care le-am luat sunt din vina mijlocașilor, nu a fundașilor centrali. Un jucător ca Markovic nu avea cum să ajungă niciodată într-un duel unu la unu cu Tamm. Nu avem o direcție a jocului, o să vorbesc cu Dică. Eu când am văzut echipa Craiovei, am stat liniștit. Nu am legat trei pase, fiecare a jucat din valoarea lui proprie. Dacă nu legi patru pase, mingea ți-o ia adversarul și îți dă gol”, a mai spus Becali.

Gigi Becali: “Cine ne poate bate cu Omrani și Compagno pe teren?”

El a găsit și soluția pentru redresarea echipei în campionat: un atac format din Billel Omrani și Andrea Compagno.

“Sunt amândoi jucători valoroși și trebuie să joace amândoi. Nu știu dacă aduce schimbare tactică, eu pot să îi spun lui Dică, să mă țin de cuvânt: Omrani și Compagno, amândoi în teren. Pot să îi zic asta, iar el să facă așezările. Ca să mă țin de cuvânt, îi cer pe amândoi în teren, sunt prea valoroși jucătorii.

Compagno a fost singur, ce să facă singur? Dacă avem Compagno și Omrani pe teren, Olaru, Edjouma, cine ne poate bate? Sunt nebun eu? Poate că sunt nebun, dar cine să ne poată bate?”, a declarat patronul lui FCSB.

Becali: “Batem Petrolul și venim pe locul 6”

Întrebat dacă poziția lui , Gigi Becali a răspuns răspicat: “NU. NU. NU. NU. NU.” Totuși, el s-a declarat deranjat de prestațiile din teren ale celor de la FCSB: “Echipele mari le bat mereu pe alea mai slabe. Este atribuția lui Dică, vreau să văd ce face că el a zis că are încredere în el. Haruț e un jucător valoros, doar că nu e bărbat curajos. Tavi Popescu nu pot să spun să cer nici cinci bani pe el. Dacă nu joacă echipa, jucătorii valoroși nu ies în evidență.”

Becali știe și care este soluția pentru ca FCSB să ajungă în zona playoff-ului din SuperLiga României: “Ce trebuie să facem să intrăm în playoff? Să batem Petrolul și venim în locul lor, pe 6.”