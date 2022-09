Misterul înlocuirii la pauză a lui Florinel Coman! Nicolae Dică, reacție acidă după U Craiova – FCSB 2-1

FCSB a pierdut cu 1-2 derby-ul cu Universitatea Craiova și continuă forma slabă în SuperLiga. a ajuns pe un incredibil loc 14, cu doar 8 puncte în 9 meciuri disputate.

Misterul înlocuirii la pauză a lui Florinel Coman! Reacţia acidă a lui Dică

Florinel Coman a fost de nerecunoscut în confruntarea de pe “Ion Oblemenco”. Căpitanul celor de la FCSB a început ca titular, însă nu a avut nicio realizare în primele 45 de minute și a fost înlocuit.

Chestionat cu privire la înlocuire, Nicolae Dică a fost foarte evaziv la conferința de presă și a avut o reacție acidă: “Mi-a spus că are o problemă, ceva dureri şi nu mai poate”, a fost răspunsul sec dat de antrenor.

În momentul în care a mers la vestiare, Florinel Coman avea o faşă pe picior, însă aceasta a dispărut doar câteva minute mai târziu, când atacantul a venit în zona interviurilor. Tavi Popescu l-a înlocuit pe Coman, însă nici decarul FCSB-ului nu a făcut un meci bun.

“Am avut o problemă în această săptămână la tendonul din spatele genunchiului şi m-am antrenat doar ieri şi am încercat să joc şi din păcate n-am putut să ţin mai mult. O să vedem ce spun medicii, dacă pot să joc la echipa naţională”, Florinel Coman

Coman, luat în colimator de Gigi Becali la finalul meciului: “Toate mingile le-a pierdut!”

Patronul celor de la FCSB, , despre care a spus că a pierdut toate mingile, pe lista neagră a finanţatorului intrând şi Tavi Popescu şi Denis Haruţ:

„Cine-i mulțumit de jocul ăsta? Dacă jucăm cu o echipă care nu are cei mai buni jucători… S-a întâmplat pentru că noi am avut un Coman, toate mingile le-a pierdut, apoi a intrat altul (n.r. Octavian Popescu) și le-a pierdut și el pe toate. Apoi l-am mai avut pe Haruț, care el nu era, era pe altă planetă.

Cu Dică ce treabă să am? Nu am treabă cu Dică. Eu am încredere că echipa își va reveni. D-aia sunt așa relaxat. Avem noroc că jucăm cu Petrolul. Dacă vom câștiga patru meciuri și restanțele putem ajunge pe locul 5″, a spus Gigi Becali.

Florinel Coman, 2 goluri în acest sezon! Ambele în cupele europene

Florinel Coman a evoluat în 13 meciuri în actuala stagiune. Atacantul celor de la FCSB a marcat două goluri, ambele venind în preliminariile Conference League. În SuperLiga, Coman a reuşit doar un asist.

Urmează pauza internaţională în care Nicolae Dică are multe probleme de rezolvat. FCSB este abia pe locul 14 în SuperLiga, iar în următoarele patru etape va întâlni FC Argeş, Petrolul, UTA Arad şi Sepsi.

