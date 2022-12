Gigi Becali, noul Sir Alex Ferguson de la FCSB: „Sunt manager general acum”

, iar Gigi Becali vrea să fie de acum implicat 100% la echipă, la fel ca un manager din fotbalul englez.

Gigi Becali se compară cu Gică Hagi: „Stă și pe bancă, eu n-am dreptul. Se vede mai bine jocul de sus”

Gigi Becali a declarat în direct la că va prelua atribuțiile lui Mihai Stoica de la FCSB și da ca exemplu Farul Constanța: „Sunt manager general acum. Hagi stă și pe bancă, eu n-am dreptul să stau pe banca. Se vede mai bine jocul de sus”.

Pentru omul de afaceri, faptul că bagă bani la echipă îi conferă drepturi depline: „N-am zis că fac eu echipa. Am zis “știți cine face echipa”, e o diferență. Nu mai stau să filozofez despre chestiunea asta. Eu sunt stăpânul și eu stăpânesc și toată lumea trebuie să-mi slujească”.

Becali nu se va implica însă și la ședințele de pregătire: „Eu nu mă duc să fac lucruri tehnice, nu mă duc la antrenamente. Eu doar văd cum arată oastea mea, cine poate și cine nu. Eu i-am ales pe luptătorii ăștia și pot să-mi dau seama”.

Gigi Becali a setat obiectivul FCSB: „Vreau să terminăm pe locul trei anul ăsta”

FCSB mai are de jucat patru meciuri în acest final, dintre care trei pe teren propriu: cu CS Mioveni, CFR Cluj și FC Botoșani și în deplasare împotriva Chindiei Târgoviște. Așa că Gigi Becali speră să treacă în clasament peste Universitatea Craiova: „La ora asta, vreau să terminăm pe locul trei anul ăsta, asta îmi doresc acum. Trebuie să câștigăm toate meciurile de anul ăsta, după o să vedem”.

Gigi Becali a vorbit din nou despre vânzarea FCSB și nu vrea să lase familei o piatră de moară: „În momentul în care mă voi retrage din viața publică, atunci o să văd cum dau echipa. Doar n-o să las moștenire o distrugere. Fotbalul e periculos, e patimă, poate să distrugă familii. N-o să las moștenire la fetele mele”.

: „Acum, dacă cineva dă 20 de milioane, o dau. Cu tot cu jucători o dau! Am dat 2,3 milioane de dolari când am luat-o de la Talpan. Au dat-o generalii și cu toți miniștrii, nu mai contează. La ora asta, am 7 milioane de euro dați.

Păi, 10 și cu 7 fac 17. Și mai vreau 3 milioane să câștig. Munca mea, emoțiile mele. Dacă dă cineva 20 de milioane, o dau. Dar, niciodată nu voi lăsa moștenire familiei mele echipa de fotbal”, a declarat patronul FCSB, pentru sursa citată.

În 2023, se împlinesc 30 de ani de când Gigi Becali a devenit patronul FCSB.