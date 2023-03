Gigi Becali nu e singurul! Top 3 patroni din SuperLiga care se bagă peste antrenori: „El nu se implică parțial la echipă! O face total!”. Video Exclusiv

Doctrina lui Gigi Becali este urmată de alți patroni din SuperLigă este convins Adrian Porumboiu. Fostul arbitru român a declarat că Adrian Mititelu nu se implică parțial la echipă, ci o face total.

Gigi Becali face prozeliți printre patronii din SuperLiga: „Adrian Mititelu nu impune parțial, ci o face total”

Adrian Porumboiu este ferm convins că toți patronii din SuperLigă se implică mai mult sau mai puțin fie în strategia echipei, fie prin faptul că doresc să își impună ideile. Fostul finanțator al echipei FC Vaslui este de părere că Adrian Mititelu , însă discursul public este diferit.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Singurul care nu impune e Adrian Mititelu. Care nu impune parțial, impune total. El e după Gigi Becali, e mai deștept în anunț. Sunt la egalitate, dar unul face zgomot mult cu anunțuri, cu de toate”, a declarat Adrian Porumboiu în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Unul dintre antrenorii pe care Gigi Becali îi are listă pentru banca FCSB-ului este Bogdan Lobonț, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Giovanni Becali este de părere că roș-albaștrilor la FCSB.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru se amestecă vârtos la Universitatea Craiova: „Zice că nu!”

De asemenea, Adrian Porumboiu a precizat că Mihai Rotaru se amestecă și încearcă să se își impună ideile la Universitatea Craiova în ciuda faptului că finanțatorul „alb-albaștrilor” spune că nu se implică la echipă.

„Altul care dă și zice că nu se amestecă și nu are nicio treabă, dar se amestecă vârtos e celălalt de la Craiova, Rotaru, dar el are niște discursuri, epopei. El intervine elegant și are un discurs care aduce la o multinațională.

ADVERTISEMENT

Un discurs care e politically corect cu ce se întâmplă în lumea asta, dar în realitate nu are cum să… Toți, toți se amestecă”, au fost cuvintele lui Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Porumboiu a comentat incidentele de la meciul CFR Cluj – ”U” Cluj: „Nu am văzut până acum așa ceva”

Suporterii celor de la ”U” Cluj au luat cu asalt stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” după ce organizatorii meciului au decis să le acorde fanilor oaspeți nu mai puțin de 3.000 de bilete la derby-ul local cu CFR Cluj. La un moment dat, suprafața de joc era „inundată” cu petarde, însă „centralul” Marcel Bîrsan a lăsat jocul să continue.

ADVERTISEMENT

„Cum am văzut aseară la meci se arunca cu petarde, era fum și arbitrul continua jocul. Nu am văzut până acum așa ceva. E firesc. În Ucraina nu se aruncă cu bombe? Oamenii trăiesc.

ADVERTISEMENT

Și fotbalul trebuie să se joace în condiții din astea de Ucraina. N-am mai văzut așa ceva”, au fost declarațiile lui Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .Gigi Becali face prozeliți printre patronii din SuperLigă. Sursă foto: colaj FANATIK.