Gigi Becali nu se teme de meciul cu CFR Cluj: „Va fi mai ușor decât cu Sepsi!”. Ce spune de retragerea lui Neluțu Varga

Patronul vicecampioanei României a comentat și posibila retragere a lui Neluțu Varga din fotbal, ironizând CFR-ul și spunând că nimeni nu o să se grăbească să dea bani pentru a cumpăra clubul, cum s-a întâmplat pentru FCSB.

Gigi Becali nu se teme de meciul cu CFR Cluj

de CFR Cluj înaintea meciului direct și spune că Sepsi este o echipă mai dificilă decât campioana României: „Dacă o să fie CFR-ul de aseară, o să câștigăm meciul, dar cred că CFR-ul o să fie mai puternică.

CFR-ul e o echipă foarte bună, dar cred că meciul cu ei va fi mai simplu decât cel cu Sepsi, că Sepsi e o echipă care pasează bine, care are jucători tehnici”.

„Sunt unii oameni, dacă eu sunt învățat cu ceva și dacă acel ceva nu mi se cuvine, dar mi se dă mereu, când nu mi se dă, acel cineva se supără. CFR-ul era obișnuită ca toate fazele să fie în favoarea ta.

Nu se poate retrage! Trebuie să mă laud și eu puțin. Eu dacă mă retrag, primesc 25 de milioane de euro, el dacă se retrage cine îi dă bani pe club?

E Ilie acolo, a venit cu omul care dădea 25 de milioane de euro, adică eu am avut cumpărător imediat cum am dat anunțul, nu am așteptat prea mult”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Nu mai cumpără nimeni clubul acum, aștept finalul campionatului!”

și a vorbit despre vânzarea clubului, spunând că în momentul de față așteaptă finalul campionatului, în care speră ca echipa lui să pună mână pe trofeu, după care va începe negocierile:

„Nu mă așteptam, dar au apărut trei și nici nu mai știam ce să zic. A mai apărut și un arab. Nu mai poate să fie arabul acum, pentru că am spus că discutăm după”.

„Nu știu, pe cuvânt. N-am nicio ofertă și nu discut la ora asta despre niciun jucător, pentru că vreau să vedem dacă luăm titlul!”, a mai spus patronul „roș-albaștrilor” și despre Adrian Șut.

