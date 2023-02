Gigi Becali, oprit cu orice preț în lupta la titlu? „E un sistem foarte bine pus la punct! E un scenariu plauzibil”. Video Exclusiv

, s-a prefațat etapa a 26-a și lupta la titlu, care devine din ce în ce mai acerbă. Marian Iancu a aruncat bomba și spune că FRF va încerca să îi pună bețe în roate FCSB-ului, iar Adrian Mititelu nu exclude un astfel de scenariu.

Adrian Mititelu nu e surprins de scenariul propus de Marian Iancu: „Nu ar fi imposibil așa ceva”

, iar Adrian Mititelu a comentat și el posibilitatea ca FRF să îi pună piedici FCSB-ului în lupta la titlu: „Eu pe Marian Iancu îl apreciez foarte mult și știu că e un om foarte pregătit și foarte deștept. Nu pot să-l contrazic. E posibil pentru că am văzut ce se întâmplă acum la federație. Eu am crezut că să schimbarea regimului Sandu Mircea a fost benefică, dar a fost o speranță deșartă”.

Adrian Mititelu s-a luptat ani în șir cu FRF și e convins că are forța să oprească FCSB din drumul spre titlu în SuperLiga: „N-am niciun indiciu în acest sens, dar nu ar fi imposibil așa ceva. Marian Iancu e un om care în cele mai multe declarații au fost logice și credibile. E, cu orice preț! Nu, vă dați seama… Eu știu cum lucrează și ce fac ei.

E greu să fii pus la punct și să… Dacă e un meci care te face campion și cu o înfrângere pierzi campionatul, și prinzi și un arbitru care are două faze la limită, știți cum este…”, a mai dezvăluit patronul lui FC U Craiova 1948, la .

Adrian Mititelu, acuzații grave despre sistemul corupt al FRF: „Pot face multe rele persoanele care conduc și care țin prizonieră federația”

Patronul lui FC U Craiova 1948 consideră totuși că situația lui Mihai Pintilii nu ar fi destul pentru a porni o asemenea ostilitate din partea FRF, însă avertizează FCSB: „Pe de altă parte, federația până acum doi ani a avut antrenor fără licență. Hai să fim serioși! E utopic spus federația… Pot face multe rele persoanele care conduc și care țin prizonieră federația.

Omul care are puterea, are toate pârghiile, toate comisiile sunt ale lui și tot ce e acolo e formal. Și-a angajat oamenii lui în funcție și se mimează un proces democratic decizional. Șeful arbitrilor e unul din Grecia, dar butoanele sunt în altă parte… Toată puterea e în mâinile unui om, care mai are și el decidenții lui”, a fost mesajul clar al lui Adrian Mititelu.

Pentru Adrian Mititelu, FRF este stat în stat: „Și dacă omul ăla l-ai supărat și are și aia… poate să facă ce vrea el cu tine! Pot fi niște chestiuni care se fac într-o anumită limită legală și într-o direcție. Și nu ai ce să faci! S-a creat această cutumă că nu te poți judeca cu federația decât la TAS”.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne profită de vidurile de lege și regulament din România: „Sunt fericiți să aibă atâtea procese”

Adrian Mititelu a dezvăluit că TAS câștigă sume uriașe de pe urma proceselor din fotbalul românesc: „Au relații în justiție și în baza unei decizii s-a creat o jurisprudență. Și e greu să te bați cu ei în România. Ei le dau să mânânce celor de la TAS și ei sunt fericiți să aibă atâtea procese din România, pentru că sunt taxe, taxe și iar taxe! Te cam lupți cu morile de vânt”.

