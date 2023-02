Marian Iancu deconspiră un complot al FRF împotriva FCSB! „Ar suna ca dracu’ să câștige titlul echipa fără antrenor și cu un patron despotic!”

și a revenit în atenția opiniei publice cu un scenariu șocant în războiul dintre Gigi Becali și Federația Română de Fotbal, a cărui victimă ar fi FCSB-ul.

Marian Iancu, ipoteză-șoc: FRF, piedici pentru FCSB în lupta la titlu: „Este deranjată în mod direct”

Situația lui Mihai Pintilii care antrenează deși nu are nici măcar un carnet de antrenor, pune FRF într-o situație jenantă, iar declarațiile lui Gigi Becali au inflamat și mai mult subiectul. Totuși Marian Iancu o vede favorită la titlu: „Eu cred că FCSB pentru că acum este pe trendul cel mai lansat. Dar în același timp, cred că au și un handicap în posibilitatea ca rezultatele să fie influențate tocmai pentru că ar suna ca dracu’ să câștige FCSB fără un antrenor, cu un patron care conduce despotic sportiv”.

ADVERTISEMENT

Pentru Gigi Becali este însă o oportunitate să le închidă gura tuturor și să arate că nu are nevoie de un mare antrenor: „Cred că Federația este deranjată în mod direct de această situație la vedere. Gigi se simte bine în provocarea asta și e în competiție cu antrenorii mari ai României, cu cluburile și cu restul patronilor. Lucruri care-l motivează să investească”, a spus Marian Iancu, la emisiunea .

Marian Iancu nu vrea sub nici formă să numească „FCSB” echipa lui Gigi Becali: „Steaua! Eu nu-i spun FCSB echipei conduse de Gigi Becali. Eu îi spun Steaua și-mi asum. Moral, are dreptul ăsta, ca ea să fie Steaua, pentru tot ce-a făcut domnul Becali în ultimii 20 de ani”.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu e de părere că Gigi Becali e „calificat” la locul de muncă: „După 20 de ani de vechime în fotbal la nivelul maxim și cu un bagaj emoțional”

Omul de afaceri îi ia în mod surprinzător apărarea lui Gigi Becali deși se implică în alcătuirea echipei: „După 20 de ani de vechime în fotbal la nivelul maxim și cu un bagaj emoțional și profesional consistent, domnul Becali este sau nu calificat?”.

Ba, mai mult, rezultatele FCSB-ului i se datorează în mare măsură lui Gigi Becali: „Rezultatele generale ale acestei echipe i se datorează domnului Becali? Este un fapt! La nivelul Federației contează minusul ăsta și-l amendează pe domnul Becali pentru această intervenție la vedere și creează o nemulțumire. Ce-ar însemna să câștige FCSB campionatul?”.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu, impresionat de proiectul lui Gheorghe Hagi: „E unicat în lume!”

Marian Iancu îl aplaudă pe Gheorghe Hagi pentru ceea ce a reușit la Farul: „Uitați-vă la Hagi, care-și investește banii lui! Își pune în joc și propria lui imagine. Care e poziția lui Hagi? E unicat în lume! El este un fost mare jucător, fantastic jucător, cu o notorietate și un bagaj de cunoștințe fantastice.

Este și patron, și antrenor. Poziția lui nu depinde de jucători, dar poziția unui antrenor, da! El domină tot și poate să reșapeze jucători ciufuți, gen Alibec. Îl domină pentru că el are autoritatea supremă. Doar acel jucător depinde de el, nu invers”, a mai spus omul de fotbal pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu a dezvăluit la Fanatik SuperLiga că își dorește să revină în fotbal

și a spus că este interesat să revină în fotbal: „Dacă activez, și probabil că o să activez, la un club de fotbal nu o să o mai fac din poziția decizională. Să fie clar! Pot să fiu sponsor, acționar minoritar, dar în niciun caz de om care să aibă puterea decizională. Nu mai am puterea, nu mă refer financiar, nu mai am puterea mentală să mă angajez la nivel decizional.

ADVERTISEMENT

M-aș angaja la nivel sufletesc, dar atât. E mult prea mult spus mit, nu a existat niciodată intenția mea de a lua Rapidul. Vreau ca Rapid să fie puternic și să câștige trofee la nivelul tribunei, a peluzei, a tot ce înseamnă emulația asta, emoția din jurul acestui club care datează de atâta timp și care merită. Nu am discuții cu niciun club de fotbal, am altă ordine de priorități acum. Îmi place fenomenul, nu știu cât timp o să pot să stau departe de el. Dar în acest moment am altă ordine de priorități”.