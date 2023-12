FCSB a pierdut derby-ul cu Oțelul Galați de pe Arena Națională, scor 2-0. Niciunul dintre jucătorii roș-albaștrilor nu a strălucit, . Patronul liderului a pus tunurile chiar și pe Adrian Șut pe care l-a sfătuit să muncească pentru a uita de probleme.

Gigi Becali pune tunurile pe Șut, dar îl și iartă. „Are o problemă cu taică-su, care e bolnav!”

. În meciul cu Oțelul, fotbalistul de 24 de ani a fost titular și a fost înlocuit în minutul 64 cu Damjan Djokovic. Spre deosebire de sezonul trecut și de startul stagiunii actuale, evoluțiile lui Adrian Șut au devenit mai șterse, iar Gigi Becali l-a luat în colimator.

Ulterior, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că fotbalistul are probleme personale „Nu că e vedetă, el săracul are niște probleme cu taică-su. Taică-su e bolnav.

Are o boală autoimună. Nu contează asta. La el e la fel. Dacă repetă, repetă, repetă, repetă el uită, își mută gândul. Uită de problemele pe care le are cu tatăl lui”, a dezvăluit Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, sfaturi pentru Adrian Șut: „Muncă, nevoință și chin”

Gigi Becali l-a sfătuit pe Adrian Șut să muncească mai mult la antrenamente pentru a uita de problemele personale. Latifundiarul din Pipera i-a lăudat pe cei de la Oțelul Galați după victoria contra FCSB-ului.

„Nefăcând deprindere, nemuncind, nelucrând mintea lui e la problemele pe care la are acasă. Asta este filosofia mea. Nu mă pricep la nimic, nu sunt profesionist, dar sunt profesionist în ceea ce spun Sfinții Părinți.

Muncă, nevoință și chin. Chinuiește-te, muncește și fă nevoință. Atunci vei avea biruință și cu dracii vei avea biruință. Dacă nu muncești, cum vrei să-ți dea Dumnezeu ție? I-a dat lui Dorinel. Ăia, săracii, nu au valoare, dar au muncit și a venit răsplata”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali schimbă din nou antrenamentele la FCSB. „Gata cu telefoanele! Ce ești telefonist?”

Gigi Becali vrea să schimbe din nou antrenamentele la FCSB. Prestația jucătorilor în meciul cu Oțelul l-a nemulțumit pe omul de afaceri. Becali a anunțat schimbări majore, iar jucătorii nu vor mai avea acces la telefoane în timpul ședințelor de pregătire.

„Ce cred eu că s-a întâmplat e că s-a trecut de la o oră și 45 s-a trecut iar la o oră și un sfert de antrenament. Acum am băgat iar o oră și 45 de minute. La o oră și un sfert nu merge repetiția. Nu rămâne la capul tău repetiția, rămâne în aer, că te duci la telefon.

Băiat deștept ăla de la Dinamo. Vii la antrenament să muncești, nu ești telefonist. Vii la treabă, lasă telefonul în mașină și îl iei când te duci acasă. Oamenii la strung și la fabrică au telefon? unde există așa ceva? Când ăla sapă are telefon la ureche? Lasă, bă, telefonul în mașină!

Aș vrea să fac asta, dar nu pot. Ordin se poate da la Dinamo, o echipă rănită, sunt jucători nu foarte valoroși și faci ce vrei acolo. Aici nu poți că ăștia se răzvrătesc.

Au 20-30 de mii pe lună. Cum să nu le dai la ăștia telefon? Bă, eu sunt barosan, am 30 mii pe lună, nu îmi dai telefon? Am 400.000 pe an salariul, sunt barosan, nu îmi dai mie telefon?

Băi, tată, băi, fotbalul ăsta necesită sacrificii. Dacă vrei miliarde, miliarde… Păi miliarde sunt și oameni”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

