Gigi Becali s-a luat de Nicoliță. „El se pricepe la CSA!” Reacția în direct a lui Bănel

Gigi Becali și Bănel Nicoliță au avut un schimb de replici fabulos. Patronul de la FCSB l-a „înțepat” pe Bănel Nicoliță pentru în direct la FANATIK SUPERLIGA. Totuși, Gigi Becali îl are la suflet pe fostul jucător al „roș-albaștrilor”.

Gigi Becali s-a luat de Nicoliță. „El se pricepe la CSA!”

Gigi Becali a luat foc după înfrângerea celor de la FCSB, scor 0-2 cu Oțelul, în etapa a 18-a din SuperLiga. Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat mai multe plecări de la echipă în iarnă, printre care Andrea Compagno și Dorin Rotariu.

În ciuda eșecului de pe Arena Națională, Gigi Becali a avut „tăria” să îl provoace pe Bănel Nicoliță. pentru identitate și palmares, Bănel Nicoliță a fost asociat de omul de afaceri cu CSA Steaua.

„Bănel nu știe (n.r. propuneri de jucători pentru Gigi), Bănel se pricepe la CSA. A ajuns Bănel să facă, să nu știu ce. A ajuns Bănel să facă observații că nea Gigi a făcut așa. Băi, Bănel, vezi-ți de treaba ta!”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Răspunsul lui Bănel Nicoliță pentru Gigi Becali: „Eu m-am luat doar cu Florin Talpan”

Ulterior, a urmat un dialog fabulos între Bănel Nicoliță și Gigi Becali. În final, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că îl ține minte pe Bănel Nicoliță pentru golurile marcate în meciurile cu Galatasaray din turul al 3-lea preliminar al UEFA Champions League, sezonul 2008-2009.

Bănel Nicoliță: N-am zis așa ceva, nea Gigi!

Gigi Becali: Ai declarat pe acolo că nu știu, că nu face bine nea Gigi, că nu se face așa.

Bănel Nicoliță: Nu am zis așa ceva. Eu m-am luat doar cu Florin Talpan. I-am spus că eu am jucat pentru Steaua.

Gigi Becali: Te-ai luat cu Talpan? Bine, tată, bine ai făcut atunci.

Bănel Nicoliță: Cum să mă iau? (n.r. de Gigi Becali) Dacă aveam ceva cu dânsul, îl sunam.

Gigi Becali: A greșit și el, săracul, Bănel! Pe Bănel îl țin minte când a dat golazo la Galatasaray.

Bănel Nicoliță, contre în direct cu Florin Talpan: „Eu la ce echipă am jucat, la FCSB sau la Steaua?”

Bănel Nicoliță susține cu vehemență că FCSB este continuatoarea echipei istorice a Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Nu de puține ori, fostul fotbalist al „roș-albaștrilor” s-a contrat în direct la FANATIK SUPERLIGA cu juristul Florin Talpan.

„Am și eu o întrebare: Eu la ce echipă am jucat în 2005?! Pe tricoul meu scria Steaua București! Toate tricourile le am cu Steaua. Ce fac acum? Îi spun lu’ fii-mea că am jucat la FCSB?!

OK, nu vreau să intru în mai multe amănunte… Eu am jucat la Steaua! Numai la Steaua! Scrie Steaua! Eu vorbesc doar fotbalistic, nu mă interesează…”, declara Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA într-un schimb de replici cu Florin Talpan.

Bănel Nicoliță a fost jucătorul „roș-albaștrilor” în perioada ianuarie 2005 – august 2011. În tricoul „roș-albastru”, fostul fotbalist a adunat 263 de partide, reușind să marcheze 35 de goluri și să ofere 42 de pase decisive.

