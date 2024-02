Gigi Becali, supărat pe un jucător după FCSB – Sepsi 1-0: ”Nu se ridică la valoarea banilor pe care i-am dat”

. Bucureștenii mențin astfel diferența de 9 puncte față de urmăritoarea din clasament, Rapid. CFR Cluj este în acest moment la 12 puncte de lider, după înfrângerea cu giuleștenii din etapa curentă.

Gigi Becali, mulțumit după FCSB – Sepsi OSK 1-0

Gigi Becali s-a arătat mulțumit după meciul cu Sepsi OSK, chiar dacă jocul echipei sale nu a fost unul reușit. Patronul celor de la FCSB a considerat că jocul slab al elevilor săi este din cauza .

”De joc nu sunt mulțumit, dar având în vedere că nu am avut emoții mari, noi am avut ocaziile mai mari, e adevărat ca voiam posesia. Trebuie să ținem cont că lui Coman i s-a făcut rău, a jucat răcit. Am fost fără Șut și mai avem încă 3 jucători răciți săptămâna asta. Au luat medicamente.

Cu toate acestea, eu sunt mulțumit. Diferența dintre reprize a făcut-o starea de sănătate a jucătorilor”, a declarat Gigi Becali la .

Gigi Becali a analizat meciul FCSB – Sepsi 1-0

Gigi Becali a analizat partida dintre FCSB și Sepsi și crede că atunci când vor reveni jucătorii accidentați, echipa sa nu va mai avea probleme în a câștiga meciurile.

”Noi am avut multe ocazii. Luis Phelipe azi mai bine decât a fost în trecut. E posibil să își revină, să fie jucătorul pe care l-am crezut. Miculescu nu se ridică la valoarea banilor pe care i-am dat pe el. Să rateze așa singur cu portarul.. A dat foarte încet, să ratezi de acolo nu e în regulă. Eu nu mai iau mari vedete, am văzut la alte echipe ce mari vedete au luat, cum e la CFR sau Craiova.

Să îi iau să îi țin pe bancă? Ia să vedem în meciul viitor ce bancă o să avem? Când o să fie și Nana, Alhassan, Crețu, Miculescu pe bancă. Atunci să vedem ce bancă avem.

Eu dacă o să iau un atacant, eu iau atacant bun. Ori iau, ori nu mai iau. Acum nu mai am când să îl iau. Îl iau la vară, dar iau calumea. Nu mai stau să aștept 2-3 ani să își arate valoarea. Eu zic că-l iau bun, dar e posibil după 2-3 luni îl dau afară, vedem”, a declarat Gigi Becali.

Florinel Coman, schimbat la pauza duelului FCSB – Sepsi

În ciuda informațiilor că este răcit, Florinel Coman a început din primul minut înfruntarea cu Sepsi Sf. Gheorghe. Acesta a a fost pe teren în prima jumătate a partidei, dar a fost schimbat cu Luis Phelipe.

În repriza secundă, David Miculescu a acuzat probleme medicale și a fost scos de pe teren. Elias Charalambous a fost nevoit să îl trimită pe gazon pe Ovidiu Popescu. având în vedere că Octavian Popescu nu a fost în lotul pentru duelul de pe Arena Națională.