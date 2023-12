“I-am făcut o ofertă! E ca Lăcătuş”. Gigi Becali, ultimele detalii despre noul transfer de la FCSB!

FANATIK o lună interesul FCSB-ului pentru Nana Antwi, fundașul lui Urartu, fost adversar al Farului în preliminariile UEFA Conference League.

Gigi Becali, ultimele detalii despre noul transfer de la FCSB

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre , pe care l-a comparat cu Marius Lăcătuș, la felul în care își depășește adversarii în bandă:

„Noi am pus ochii pe el și am făcut o ofertă. Vrem să-l luăm și facem o ofertă pentru el. Da, vrem! Jucătorul o să fie liber de contract în vară, iar noi am făcut o ofertă de 50.000 de euro pe el. Altfel îl luăm pe gratis în ianuarie.

Eu l-am văzut în banda dreaptă, când trecea ușor pe lângă un fundaș de la Farul. Am făcut cum făcea Lăcătuș. L-am ținut minte și am făcut o ofertă pentru el. Să vedem ce o să facă în ianuarie”.

„I-am făcut o ofertă acum, dacă nu, îl luăm gratis în vară”

că așteaptă un răspuns din partea celor de la Urartu și dacă Nana Antwi nu va veni în iarnă la FCSB, atunci Valentin Crețu va rămâne până în vară la echipă.

„N-are rost să vorbim pe tema asta. Ilie știe despre ce este vorba. Trebuie și voi să deduceți. Poate semna în ianuarie, îi expiră contractul în iunie și eu am făcut o ofertă de 50.000 de euro, altfel pierzi pe gratis jucătorul.

Nu-l avem acum, îl luăm din vară. De ce ne trebuie acum? N-am anulat contractul cu Crețu, vrem să vedem ce facem cu ăsta. Joacă cine merită, nu știu cine va fi titular”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Rotariu e dorit și de Hermannstadt și de Sepsi, că am vorbit eu. Cine vrea să-l ia, să-l ia. El e liber. Îi dau și bani ca să rupă contractul, îi dau și bani ca să plece. Să scap de el!

Ganea am înțeles că azi a primit o ofertă, eu o să-l întreb pe Gică Hagi dacă îl vrea pe Ganea. Gică nu mi-a răspuns încă, nu știu ce va fi”, a mai spus Gigi Becali.